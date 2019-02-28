星馬參訪團回高雄 企業加碼資助青創圓夢基金

2019-02-28 18:44 中央社 高雄28日電



不滿被農委會主委陳吉仲唱衰，高雄市長韓國瑜（前排右）動怒回嗆：「沒水準到了極點！」 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜率領的馬來西亞及新加坡參訪團今天結束五天行程下午回台，此行共促成多筆農漁訂單及1億元合作意向書，並獲企業加碼資助1350萬元作為青年創業圓夢基金。

高雄市政府發布新聞表示，韓國瑜說，感謝兩地朋友對高雄產品的高度評價，貨物能暢其流才是生意的精神，豐收時找不到通路銷售等於白費心血，接到訂單才是廣大農漁民的期待。

韓國瑜表示，高雄是全台農漁的重要產區，他對產品深具信心，殷切期待打出一條道路，儘管有人說訂單金額不大，但長期商業合作對農漁業不但意義重大，也是保障，感謝訪問期間所有業者的協助和投資。

參訪團訪問星馬期間，除了與馬來西亞糧食進出口商會簽訂1億元合作意向書外，並依原定行程計畫與當地供應商EURO-Atlantic簽署每年新台幣1085萬元的採購合約，再與FairPrice超市和昇菘超市分別達成每年2300萬元和1150萬元的採購契約，最後促成百美超市採購農漁加工品，每年採購約1150萬元共3年。

新聞稿表示，高雄計畫於近期成立青年局、打造青創基地，行銷團前往新加坡育成中心參訪取經，與10家新創家座談後並拜訪當地企業，韓國瑜宣布未來高雄會以高雄科技大學為基礎，作為青創研究基地，協助年輕人尋找經費和資源。

參訪團另額外募得詩肯柚木董事長林福勤捐贈200萬元 、赫比集團董事長姚曉東捐贈約1150萬元的青創圓夢基金，供年輕人作為創業之用，且無須回饋，為下一代投資，攜手打造高雄成為青創天地。

參訪團也參訪早稻田澀谷高中新加坡分校，韓國瑜說，聽聞早稻田有意到高雄設立高中分校，計畫於5月或6月前往東京拜訪邀約，市府也會做為後盾，協助設校及行政事宜，為下一代教育著想。