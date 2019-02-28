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墾丁後壁湖「養灘變殺灘？」 墾管處送驗黑泥解疑慮

2019-02-28 14:43聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾管處要求將後壁湖漁港港區外清出的淤沙移到旁邊潟湖區沙灘養灘，因顏色較深且有黑泥...
墾管處要求將後壁湖漁港港區外清出的淤沙移到旁邊潟湖區沙灘養灘，因顏色較深且有黑泥塊，有人質疑「養灘變殺灘」。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣政府最近在墾丁後壁湖漁港進行港區和航道清淤工程，向墾丁國家公園管理處報准後，將港區外航道的淤沙載到旁邊的潟湖區沙灘養灘，有居民發現淤沙中混雜黑色泥塊，質疑「養灘變殺灘」，還引發當地居民正反議論；墾管處副處長許亞儒說，已將黑泥塊送驗釐清成分，若有汙染海洋生態疑慮，將全面移除。

屏東縣政府發包的後壁湖漁港清淤工程，包商上月底將挖起來的淤沙直接倒在旁邊的潟湖區沙灘上，有民眾不解怪手為何直接開進沙灘整地，把美麗的貝殼沙灘當工地，墾管處說明是合法的養灘工程；但有人認為當地的寄居蟹遭砂石車和怪手來回輾壓，同時有深色的淤沙大量覆蓋，懷疑是髒汙淤泥，不僅破壞寄居蟹棲地，不明的黑泥塊更引發「養灘變殺灘」爭議。

支持墾管處在潟湖區「養灘」的民眾認為，後壁湖漁港設置堤防後，每年颱風季時，沙灘流失嚴重，沙灘礁石裸露嚴重，加上「海沙不外運」規定，墾管處「移回原地養灘」沒有不妥，至於挖出的黑色泥塊，是較底層含水量高的淤沙，經陽光曝曬有機物消失後，就是乾淨的沙，不必扣上「汙染」帽子，造成漁港航道清淤工程停擺。

墾管處副處長許亞儒說，為避免浪費珍貴的海沙資源，決定將外港清出的乾淨淤沙做養灘用，有民眾質疑可能含油汙，已將泥塊送驗釐清成分，如果確認成分可能影響沙灘生態，會請廠商將已回填的沙灘底層泥塊清除，港區內清出的淤沙有含油汙疑慮，要求放置在附近空地曬乾後再運離，不會放回原沙灘。

墾管處要求將後壁湖漁港港區外清出的淤沙移到旁邊潟湖區沙灘養灘，因顏色較深且有黑泥...
墾管處要求將後壁湖漁港港區外清出的淤沙移到旁邊潟湖區沙灘養灘，因顏色較深且有黑泥塊，有人質疑「養灘變殺灘」。記者潘欣中／翻攝
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沙灘墾管處
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