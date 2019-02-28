墾丁後壁湖「養灘變殺灘？」 墾管處送驗黑泥解疑慮
屏東縣政府最近在墾丁後壁湖漁港進行港區和航道清淤工程，向墾丁國家公園管理處報准後，將港區外航道的淤沙載到旁邊的潟湖區沙灘養灘，有居民發現淤沙中混雜黑色泥塊，質疑「養灘變殺灘」，還引發當地居民正反議論；墾管處副處長許亞儒說，已將黑泥塊送驗釐清成分，若有汙染海洋生態疑慮，將全面移除。
屏東縣政府發包的後壁湖漁港清淤工程，包商上月底將挖起來的淤沙直接倒在旁邊的潟湖區沙灘上，有民眾不解怪手為何直接開進沙灘整地，把美麗的貝殼沙灘當工地，墾管處說明是合法的養灘工程；但有人認為當地的寄居蟹遭砂石車和怪手來回輾壓，同時有深色的淤沙大量覆蓋，懷疑是髒汙淤泥，不僅破壞寄居蟹棲地，不明的黑泥塊更引發「養灘變殺灘」爭議。
支持墾管處在潟湖區「養灘」的民眾認為，後壁湖漁港設置堤防後，每年颱風季時，沙灘流失嚴重，沙灘礁石裸露嚴重，加上「海沙不外運」規定，墾管處「移回原地養灘」沒有不妥，至於挖出的黑色泥塊，是較底層含水量高的淤沙，經陽光曝曬有機物消失後，就是乾淨的沙，不必扣上「汙染」帽子，造成漁港航道清淤工程停擺。
墾管處副處長許亞儒說，為避免浪費珍貴的海沙資源，決定將外港清出的乾淨淤沙做養灘用，有民眾質疑可能含油汙，已將泥塊送驗釐清成分，如果確認成分可能影響沙灘生態，會請廠商將已回填的沙灘底層泥塊清除，港區內清出的淤沙有含油汙疑慮，要求放置在附近空地曬乾後再運離，不會放回原沙灘。
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