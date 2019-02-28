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專題／川金二會取消簽署協定 川普開記者會接受提問

反對方指支持者拿「走路工」 高雄輕軌公聽會險釀衝突

2019-02-28 14:14聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄輕軌第一場公聽會，不同意見者（右下、左上）起衝突，警方和捷運局人員把雙方隔開...
高雄輕軌第一場公聽會，不同意見者（右下、左上）起衝突，警方和捷運局人員把雙方隔開。圖/民眾提供
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高雄市政府捷運局今天上午在三民區正興國小舉辦輕軌公聽會，廣聽民意，有一名反對輕軌的男子批評支持輕軌者拿「走路工」，也用「爆破輕軌」字眼，引發部分支持輕軌者反感，雙方差點起衝突，警方丶捷運局人員連忙上前把雙方隔開，平息紛爭。

高雄市捷運局為了輕軌二期工程，規劃5場公聽會，今天是第一場。

【中央社／高雄28日電】

高雄市政府暫停輕軌二階爭議路段建設工程，今天召開公聽會，正反兩方爭執不下，一度爆發激烈口角互嗆，議程中斷，警方趕緊隔開雙方，捷運局允諾將兩方意見帶回研議。

高雄水岸輕軌第一階段已完工通車，接續水岸輕軌的二階段工程，行經美術館園區及大順路段因沿線住戶不滿用路權受衝擊，多次陳情抗議。高雄市政府捷運局認定C21到C30站為「爭議路段」，兩路段都重新檢討。

公聽會在高雄市三民區正興國小舉行，由捷運局副局長吳嘉昌主持，並邀請交通局等局處代表與會，現場支持興建和反對興建的民眾分坐兩邊，壁壘分明。

民眾發言採登記制，前面10幾位民眾發言都表示贊成輕軌興建，認為未來社會高齡化嚴重，高齡者搭公車或自行開車都不適宜，搭乘輕軌才是首選；不希望孩子上學騎車，搭輕軌更安全便利。

至於部分民眾反對興建輕軌是因輕軌軌道將占用路幅，影響行車順暢，但贊成興建的葉姓男子表示，輕軌路線原先的停車格也取消，沒有影響路幅。輕軌可帶來人潮和觀光。

不過，第18位發言的張姓男子於發言時，自稱爆破大隊退役，並揚言將爆破輕軌和指控支持方涉收錢走路工，也對台下某民眾罵三字經，雙方爆發激烈口角衝突，同時互嗆單挑，議程中斷，經由員警將雙方隔開才未進一步衝突。

吳嘉昌表示，正進行環境差異分析等檢討，未來會持續廣納各界意見，並邀請專家學者提供優化意見再做決策。

目前二階輕軌包括測試中和施工中，進度已經50%；爭議路段之一的美術館路段，已規畫路線北移10公尺，並保留行車路線4公尺，現正進行環境差異分析；大順路段受輕軌影響行車空間會從10公尺減為7公尺，這部分路段還在檢討中。

高雄環狀輕軌捷運建設第二階段美術館路段及大順路段優化策略公聽說明會排定5場與沿線居民對話，今天是第一場次。

高雄輕軌含一、二階全線共22.1公里，一階8.7公里已完工營運，二階路段13.4公里。

高雄輕軌
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