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台電塔山電廠獎助學金 受理申請

2019-02-28 13:46中央社 金門縣28日電

台灣電力公司金門塔山發電廠今天表示，「107學年度促進電力發展營運協助金獎學金」明天起受理申請，15日截止，歡迎符合資格的學生申請。預計將發出新台幣70萬元。

台電塔山發電廠廠長陳文寬表示，塔山電廠是金門最大電力來源，現正加緊進行新建機組擴建計畫，第9和第10號兩座新發電機組自去年10月動工，預定今年5到8月間完工運作；未來每年將增加7000萬度發電量，可維持近10年金門的用電需求。

陳文寬表示，為了獎掖發電設施所在鄉鎮的清寒與優秀學生敦品勵學，台電設置「促進電力發展營運協助金獎學金」，並包含特別助學金在內；由促進電力發展營運協助金項下支付，預計將發放總金額70萬元獎助學金。

台電獎學金種類分低收入戶、五育和才藝優秀獎學金3類，共40萬元，其中低收入戶獎學金又分身心障礙和一般低收入戶獎學金，而身心障礙低收入戶部分，如申請人數不足未達發放比例時可以由一般低收入戶遞補；若符合資格的申請人數超過預計錄取名額時，將增額錄取。

五育獎學金分國小5、6年級及國中組，由指定學校按規定資格填具推薦表；高中、高職、專科及大學，由個人依設置要點附件申請表格提出申請。

此外，才藝優秀獎學金團體組由指定的學校按獎學金要點規定資格填具推薦表，得獎期間以民國107年2月1日到108年1月31日為止。每一學校以推薦一隊為限。

塔山電廠表示，凡設籍塔山發電廠發電設施所在地區的金城鎮、金湖鎮、金沙鎮及烈嶼鄉到報名截止日滿一年以上之在學學生都可申請。每名學生以申請低收入戶獎學金或五育獎學金一項為準。

此外，在特別助學金方面，台電預計發放30萬元，由財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所統一推薦。

詳細獎學金設置要點可上金門縣政府網站下載參閱，或是到縣政府對面的台電金門區營業處服務中心，以及塔山警衛室索取。

金門低收入戶台電獎學金
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