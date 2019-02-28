網友對韓國瑜感到失望 林園人嘆「被邊緣化」

2019-02-28 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市沿海路因重車進出頻繁，造成路面嚴重受損。記者謝梅芬／翻攝 分享 facebook 高雄市長韓國瑜主打力拚高雄經濟，要讓「高雄發大財」之外，也允諾要解決高雄長期以來的道路問題，將「路平」同列為重要項目之一。但韓國瑜上任後立即指示由副市長李四川主導，迅速鋪平高雄主要幹道，卻引發民眾心理不平衡，有林園人在臉書 PO 文嘆「被邊緣化」，氣得直呼「別再說什麼韓市長是上任多久而已，或再多給一點時間這種幹話了」。

高雄市副市長李四川今天上午在主持自立陸橋拆除祈福儀式後說，針對林園地區居民關心的沿海路路平問題表示，養工處預計在3月8日開始針對路基的改善及AC路面的平整度進行施工。

李四川說，這段道路經常有重車進出，因此已編列3.8億元要比照機場跑道工程的規格，要做好面基礎，一勞永逸解決沿海四路道不平的問題。

一名網友在臉書社團「韓國瑜後援會」提到「我每天必走的路段，曾經抱著極大的希望，韓市長上任後會盡早翻修，也因如此投下了人生的第一張選票！」如今卻未見林園道路改善，感嘆「已經心灰意冷了！唉，林園呀林園，依舊是被邊緣化的孩子！」

原 PO 接著怒轟「別再說什麼韓市長是上任多久而已，或再多給一點時間這種幹話了」，直言「看著其他路一條一條的翻新，沿海路如此重要的道路卻不理不睬，只因林園就是該死？」