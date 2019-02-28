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高雄美濃日據老診所 變身香氣四溢麵包賣場

2019-02-28 11:41聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，整修後變成「啖糕堂」。圖／高雄市都發局提供
「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，整修後變成「啖糕堂」。圖／高雄市都發局提供
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想了解高雄美濃豐富人文，絕不能錯過有「開庄第一街」稱號的永安路，一磚一瓦都刻著歷史印記。位在永安路197號的「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，在李英傑、蔡妙青夫婦保存修繕後變身為「啖糕堂」烘焙坊，讓永安老街洋溢幸福的麵包香，今天「啖糕堂」開張，高雄市都發局鼓勵市民利用228連假期間走訪，多給留鄉創業的青年支持與鼓勵。

過去曾在高雄知名烘焙坊任職的李英傑夫婦，戀上美濃質樸溫潤的風土人情，多年前移居美濃，在永安路租屋開店，與在地農民合作，運用當地當季盛產的好食材，開發出各式深具在地特色的麵包糕點，深獲當地民眾好評，成為伴手禮首選，時常沒出爐就被預訂一空。

夫妻倆因緣際會遇見永安老街上的「保壽堂」診所，因不捨老屋日漸頹敗，恐面臨拆除的命運，設法買下老屋，運用都發局老屋保存計畫修繕經費補助，費心保存整修，將騎樓及外牆完整保留，更以巧思將原有的領藥櫃臺，佈置成可品嘗咖啡的客席，增添老屋風韻，為「開庄第一街」珍貴的街區歷史，留下融合傳統與現代的最佳見證。

都發局長林裕益表示，永安老街自清代以來就是美濃最繁華的商業中心，興建於日本昭和時期的舊橋、明治時期的警察分駐所，都是歷史建築。

「啖糕堂」是都發局在美濃輔助私有老屋活化的首例，未來會以街區保存活化為目標，將沿街老屋列為重點輔導對象，讓更多老屋被保存修繕活化，同時創造青年留鄉創業的契機，為美濃帶來更多文化觀光商機。

「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，昔日的治療場所（整修前）。圖／高雄市都發局提...
「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，昔日的治療場所（整修前）。圖／高雄市都發局提供
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「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，現變成麵包賣場（整修後）。圖／高雄市都發局提...
「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，現變成麵包賣場（整修後）。圖／高雄市都發局提供
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位在永安路197號的「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋（整修前）。圖／高雄市都發...
位在永安路197號的「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋（整修前）。圖／高雄市都發局提供
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「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，現成為咖啡雅座（整修後）。圖／高雄市都發局提...
「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，現成為咖啡雅座（整修後）。圖／高雄市都發局提供
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屋內除展示商品外，還保有不少珍貴的醫療書籍。圖／高雄市都發局提供
屋內除展示商品外，還保有不少珍貴的醫療書籍。圖／高雄市都發局提供
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「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，昔日的醫院大廳（整修前）。圖／高雄市都發局提...
「保壽堂」診所是日治時期興建的老屋，昔日的醫院大廳（整修前）。圖／高雄市都發局提供
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老屋美濃老街
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