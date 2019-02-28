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正妹深夜救「抹布狗」 最後一個動作讓接手志工哭了

2019-02-28 11:38聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

台灣動物緊急救援小組志工獲悉後趕往馳援，將「抹布狗」帶上車準備載往動物醫院安置，...
台灣動物緊急救援小組志工獲悉後趕往馳援，將「抹布狗」帶上車準備載往動物醫院安置，沒想到這位正妹突然掏出一疊厚厚的百元鈔要硬塞給救援小組志工，讓志工感動得哭了。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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家住高雄三民區的善心女正妹「賴賴」，今天凌晨路過自由一路附近，發現一隻疑遭棄養，全身毛近掉光不成狗樣的「抹布狗」，正要過馬路險被車撞，她火速下車將牠抱到路旁並上網求救。

台灣動物緊急救援小組志工獲悉後趕往馳援，將「抹布狗」帶上車準備載往動物醫院安置，沒想到這位正妹突然掏出一疊厚厚的百元鈔要硬塞給救援小組志工，讓志工感動得哭了。

台灣動物緊急救援小組是在今天凌晨收到網友轉寄貼文，家住高雄三民區化名「賴賴」的愛狗正妹，行經自由一路靠近同盟路口時，無意間發現路中央有一隻疑遭棄養，全身毛近掉光不成狗樣的「抹布狗」，差點遭車撞擊；她火速下車將狗狗抱到路旁並拍照上網求援。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，小組接獲通報後，救援志工趕赴現場馳援，發現這隻「抹布狗」全身皮膚病，瘦成皮包骨，決定立即安置並送醫救治。沒想到救援小組人員就要開車離開時，這位救狗的好心女突然掏出一疊厚厚的百元鈔要硬塞給救援小組志工，讓志工感動得哭了。

倪京台說，志工當下並沒有收下這筆錢，只告訴「賴賴」希望她能用這些錢繼續幫助其他需要幫助的貓狗。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊召集人王斐正診斷後表示，這隻「抹布狗」是一隻公瑪爾濟斯犬，體重2.6公斤，研判生病後遭棄，初估年齡超過10歲，牙齒已近掉光，眼睛萎縮；血檢發現牠嚴重貧血，營養不良，腎功能不全，又合併有毛囊蟲及疥癬蟲感染，病況相當嚴重。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，會全力救治這隻「抹布狗」，如果牠能完全康復，會幫牠尋找適合的家庭養老，讓牠安然度過晚年。

全身毛近掉光不成狗樣的「抹布狗」。圖／台灣動物緊急救援小組提供
全身毛近掉光不成狗樣的「抹布狗」。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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「抹布狗」是一隻公瑪爾濟斯犬，體重2.6公斤，研判生病後遭棄，初估年齡超過10歲...
「抹布狗」是一隻公瑪爾濟斯犬，體重2.6公斤，研判生病後遭棄，初估年齡超過10歲，牙齒已近掉光，眼睛萎縮；血檢發現牠嚴重貧血，營養不良，腎功能不全，又合併有毛囊蟲及疥癬蟲感染，病況相當嚴重。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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台灣動物緊急救援小組獸醫團隊召集人王斐正診斷後表示，這隻「抹布狗」是一隻公瑪爾濟...
台灣動物緊急救援小組獸醫團隊召集人王斐正診斷後表示，這隻「抹布狗」是一隻公瑪爾濟斯犬，體重2.6公斤，研判生病後遭棄，初估年齡超過10歲，牙齒已近掉光，眼睛萎縮。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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家住高雄三民區的善心女正妹「賴賴」，今天凌晨路過自由一路附近，發現一隻疑遭棄養，...
家住高雄三民區的善心女正妹「賴賴」，今天凌晨路過自由一路附近，發現一隻疑遭棄養，全身毛近掉光不成狗樣的「抹布狗」，正要過馬路險被車撞，她火速下車將牠抱到路旁並上網求救。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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