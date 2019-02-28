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大學生深入社區 體驗蹲點社區搏感情

2019-02-28 10:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

「大學生根」方案，改善環境空間之餘，也為社區創造產業發展新起點。圖／高雄都發局提...
「大學生根」方案，改善環境空間之餘，也為社區創造產業發展新起點。圖／高雄都發局提供
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高市府都發局為鼓勵大學生力軍投入社造工作，3月5日起將到樹德科技大學等四所大學巡迴說明，推動「大學生根」方案，歡迎所有大學院校師生揪團參加，讓青年創意成為改變社區的新動能。

都發局長林裕益說明，今年是第三年推動「大學生根」方案廣邀全國大學生提出社區「蹲點計畫」，引領渾身創意與活力的大學生走入社區，與居民搏感情，透過「蹲點」也讓大學生進行田野調查，與社區居民共同討論設計方案，感受社區濃厚的人情味。

「蹲點計畫」入選的學生團隊可獲得都發局2萬元獎勵，協助社區完成改造設計方案就能再獲得2萬元；參與社區空間改造實作及製作短片行銷改造成果，還能再拿到4萬元，最高可獲得8萬元。

去年的「大學生根」方案，改善環境空間之餘，也為社區創造產業發展新起點。

崙港社區里事謝植芳說，經過高苑科技大學團隊改造的古厝空間，已是社區微旅行最夯景點，未來是社區木作文創商品及古文物展示據點。

統嶺社區理事長王美也對成功大學團隊協力打造的食農教育園區滿懷期待，香草廊道未來將是親子共遊、體驗新鮮食材窯烤的休閒場域。

捆牛湖社區理事長王景忠大讚正修科技大學團隊，運用廢棄鋼筋、寶特瓶為牛車賦予新生命，更規劃開闢營造點鄰地為焢土窯體驗區，增添農村休閒旅遊趣味性。

都發局長林裕益表示，市府鼓勵大學生投入社區服務，為學生開闢揮灑創意的舞台，透過實作磨練一身好功夫。「大學生根」方案除了讓社區因為學子的加入重獲生命力，開展社區地方創生的新契機，也讓年輕人看見留鄉創業的可能性。

木工師傅教導大學生木工創作。圖／高雄都發局提供
木工師傅教導大學生木工創作。圖／高雄都發局提供
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高市府都發局為鼓勵大學生力軍投入社造工作，3月5日起將到樹德科技大學等四所大學巡...
高市府都發局為鼓勵大學生力軍投入社造工作，3月5日起將到樹德科技大學等四所大學巡迴說明，推動「大學生根」方案，歡迎所有大學院校師生揪團參加，讓青年創意成為改變社區的新動能。圖／高雄都發局提供
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香草廊道未來將是親子共遊、體驗新鮮食材窯烤的休閒場域。圖／高雄都發局提供
香草廊道未來將是親子共遊、體驗新鮮食材窯烤的休閒場域。圖／高雄都發局提供
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社區木作文創商品及古文物展示據點。圖／高雄都發局提供
社區木作文創商品及古文物展示據點。圖／高雄都發局提供
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「大學生根」方案，改善環境空間之餘，也為社區創造產業發展新起點。圖／高雄都發局提...
「大學生根」方案，改善環境空間之餘，也為社區創造產業發展新起點。圖／高雄都發局提供
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正修科技大學團隊，運用廢棄鋼筋、寶特瓶為牛車賦予新生命。圖／高雄都發局提供
正修科技大學團隊，運用廢棄鋼筋、寶特瓶為牛車賦予新生命。圖／高雄都發局提供
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