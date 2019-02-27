看見禿頂以為是韓國瑜 原來是他來逛台灣燈會

2019-02-27 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



台灣燈會僅剩4天，不過仍熱力不減！日前許多政治明星陸續來到大鵬灣，民眾只要看到眾家媒體攝影機及隨行人員，組成「移動人群」，就知道又有「人物」來逛燈會，而今晚「移動人群」再度出沒，有民眾在茫茫人海中看見禿頂，以為是高雄市長韓國瑜，結果靠近看才發現是行政院長蘇貞昌。

日前，新竹市長林智堅到台灣燈會，為新竹市主辦2020燈會取經，桃園市長鄭文燦和前行政院長賴清德也接著到大鵬灣賞燈，首長身邊總是圍繞媒體及隨行人員，只要在燈會中看見「移動人群」，賞燈民眾就知道又有「人物」來看燈會，部分民眾專注在拍照，還會不小心被「移動人群」給衝撞，成為燈會另類現象。

然而單日入園人數動輒5、60萬起跳的台灣燈會，園區內本來就人擠人，蘇揆這回形成的「移動人群」規模更大，有民眾遠遠看到禿頂造型，以為是韓國瑜來看燈會，結果就近看才發現是蘇貞昌，不過仍是高喊「衝！衝！衝！」。

行政院長蘇貞昌今晚回到故鄉逛燈會，準備相當充分，全程臉書開直播，一邊賞燈一邊和網友互動，不斷重複「這是史上最好看的燈會」、「只剩下4天了」，要民眾趕緊把握，千萬別錯過，也鼓勵民眾多消費屏東水果、海鮮，為地方產業做足行銷。