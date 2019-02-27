國軍推文創產品 軍種毛巾與彈藥防潮箱買得到

2019-02-27 22:40 中央社 澎湖縣27日電



國防部所屬青年日報推動國軍意象文創產品，近期新增包括軍種毛巾與彈藥防潮箱等，今天在澎防部906營站展示，一般民眾也能買到，國防部希望藉此行銷全民國防理念。

青年日報社長孫立方今天抵澎拜會澎湖防衛指揮部將軍呂坤修與政戰主任劉強華等人，感謝澎湖防區官兵對青年日報的支持。

孫立方表示，青年日報為讓防區幹部官兵能及時獲得第一手資訊，積極推動APP和數位平台；除此之外，也透過多元文創產品來行銷全民國防理念，最近研發軍種毛巾、軍種小夜燈、茶杯與彈藥防潮箱等，首度在澎防部906營站展示。