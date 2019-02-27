韓國瑜兩岸小組3月4日會議開放 有議員打算直播
高雄市政府成立兩岸小組，預計3月4日由市長韓國瑜召開第一次會議，市府邀請高市議員參加，當天預定全程開放，還有議員打算直播。
高市兩岸小組成員共27人，韓國瑜是召集人，副市長葉匡時、李四川和前高雄縣長楊秋興為副召集人。
前市長陳菊主政時，高雄市政府也有兩岸小組，成員組成與韓國瑜團隊邀請的對象不一樣。韓國瑜團隊首邀4位大陸台商會會長參加，參與小組的市府官員人數較少，高雄在地企業代表、在高雄教學做研究的學者增加，會議也要開放，市府邀請議員參加，已有議員表明當天要做直播。
高市府兩岸小組成員如下：韓國瑜、葉匡時、李四川、楊秋興、高市教育局長吳榮峯、經發局長伏和中、觀光局長潘恒旭、農業局長吳芳銘、新聞局長王淺秋丶考研會主委李銘義丶深圳台商會長陳忠和、廣州台商會長王慶祥、廈門台商會長吳家瑩、上海台商會長李政宏、淡江大學副教授張五岳丶文化大學社科院長趙建民丶高師大校長吳連賞丶中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、前監委葉耀鵬丶前立委黃良華丶高市農會理事長蕭漢俊丶高雄區漁會理事長謝龍隱丶大揚教育基金會董事長（前立委）侯彩鳳丶中華民國自由車協會理事長林良濱丶智崴科技董事長黃仲銘丶東台精機董事長嚴瑞雄丶南六董事長黃清山。
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