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法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

產後護理機構、月子中心大不同 母控兒染病得自己送醫

2019-02-27 20:29聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄一名媽媽在爆料公社網站投訴，去年底在某婦產科醫院附設的月子中心坐月子，一天加寶寶托嬰費要7700元，醫院卻在第21天告知寶寶臍尿管發炎，須自行轉診到醫學中心，後確診是臍動脈感染抗藥性金黃色葡萄球箘（ORSA），打了14天抗生素。事後月子中心卻否認照顧疏失，還不斷打電話催促繳費，「看不到協助一名媽媽及初生嬰兒應該有的態度！」

「知名月子中心為何發生事情只是一味推卸責任？」這名媽媽說，寶寶轉診前幾天就發現臍帶紅腫，向護理師反映卻回說是尿布摩擦，他們po文目的不是想惹事或討拍，也不是貪圖賠償，而是希望得到月子中心的重視和負責，但向衛生單位投訴後，衛生局以「月子中心不屬於醫療機構，沒有醫療行為就沒有醫療疏失」未開罰，協調時月子中心還提出托嬰費8折，說「非常有誠意的在跟我們談」。

這名自稱來自新加坡的媽媽表示，該月子中心在官網標榜是產後護理之家（有醫療行為），但在高雄市衛生局只登記為月子中心（無醫療行為），有欺瞞消費者之嫌。她認識10多年的新加坡小兒科醫師說，一般被確診感染ORSA病毒須通報衛生單位，並閉館消毒，但月子中心並沒有這麼做，「只希望不要再有其他寶寶中招！」

高雄市衛生局健康管理科表示，接獲民眾陳情後，曾會同醫政科及疾病管制處人員前往月子中心稽查，這段期間也不定期突擊檢查，但並未查獲月子中心有醫療行為或感控疏失，目前也未再傳出有其他嬰兒感染。依現行法規，月子中心不屬於醫療機構，只能認定為消費糾紛，建議民眾應求助消保官處理。

衛生局說，目前高雄市登記在案的產後護理機構為17家，月子中心屬非醫療機構，衛生局目前僅掌握10家業者。產後護理機構才配有醫療專業人員，除提供產婦會陰部或嬰兒臍帶護理等照顧，更能掌握產婦及新生兒健康狀況，過去民眾不了解兩者差異，常因照顧品質良莠不齊，衍生不少糾紛，呼籲選擇坐月子機構應多加比較，也可上衛生局官網查詢合法立案的產後護理機構。

高雄一名媽媽在爆料公社網站PO文，指某醫院附設月子中心標榜「產後護理之家」，實際...
高雄一名媽媽在爆料公社網站PO文，指某醫院附設月子中心標榜「產後護理之家」，實際上卻僅是月子中心，她曾向護理師反映寶寶臍帶紅腫，結果發炎轉往大醫院治療，業者卻推託非照顧疏失。圖／截取自「爆料公社」網站
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月子中心嬰兒高雄市
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