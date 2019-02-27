持續枯水期 高市稻作輪灌民生用水無虞

2019-02-27 22:37 中央社 高雄27日電



時值枯水期，高屏溪的流量也已降到每秒11.9立方公尺，南區水資源局長連上堯今天表示，因為有備援水，大高雄的民生工業供水無虞，不過農田水利會說已經啟動亢旱機制，各灌區輪灌供水。

高雄農田水利會今天發布新聞稿指出，因應枯水期第一期稻作的灌溉用水，月眉灌區採供4日停3日、旗山圳灌區採供3日停4日、獅子頭圳灌區採供6日停3日，預計3月7日起再進入第二階段輪灌，改採供3日停6日輪灌、復興渠灌區也要實施供5停5制、曹公圳灌區要施行7日制輪流灌溉。

農田水利會會長呂文豪說，枯水期的供水以農民用水優先，並配合農委會及水利署因應春耕水情吃緊積極啟動救旱應變措施，盼降低枯水期對稻作的衝擊。

除了農業要輪灌，南區水資源局也擔心枯水期拉長，連上堯告訴中央社記者，高屏溪的每秒流量已低於12立方公尺，如果持續下降，恐危及高屏溪攔河堰的取水量，南水局密切觀察流量消減速度。他表示，如果流量大幅下降，南水局就會啟動備援水支援。

他指出，東港溪原水前處理設備已經完成、高屏溪攔河堰上游伏流水及水公司也有伏流水及地下水井等，估計可以備援40萬噸水量。連上堯說，大高雄地區的民生及工業供水暫時無虞。

不過他表示，基於高屏溪流量減少的問題，預計會在3月初宣布水情轉為稍緊的綠燈做為警示。