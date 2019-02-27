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金門航站歡慶25週年 展出60架稀有飛機模型

2019-02-27 19:36聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

走過艱辛25載歲月，金門航空站今天歡慶25週年站慶，並舉辦「老照片暨飛機模型展」，金門航空站主任洪念慈偕同與會貴賓與航站人員切下蛋糕，共同分享航站成立25週年的喜悅，氣氛相當溫馨，配合站慶還有珍貴的飛機模型展，歡迎飛機模型迷到場尋「機」拍照。

金門航空站的站慶活動在今日舉行，由行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、航站主任洪念慈、昇恆昌國際免稅店總經理江建廷、聖祖公司總經理陳緣姿、華信航空金門站主任黃世賢、立榮航空金門站主任陳連澄等人共同揭幕，並共同切蛋糕。

洪念慈表示，「金門航空站」於民國83年3月1日成立迄今滿25週年，此次舉辦《金門航空站25週年站慶老照片暨飛機模型展》，老照片主題包括金門機場的「設施發展」、「飛機演變」、「機場活動」等3大類，許多珍貴具有時代背景、歴史文化意涵之老照片，都在本次展覽看得到，歡迎民眾踴躍參觀。

據了解，此次展出的飛機模型展都是用心蒐集，約有60餘架，展出數量是歷年之最，過去曾服役臺金航線的航空公司機型、軍機，以及世界各航空公司知名機型，都可以在本次展出一飽眼福，請飛機模型迷務必把握機會到站一遊。

洪念慈表示，展期將自今日起預計展出1個月，請搭機旅客及民眾把握機會看展及參加抽獎活動，共同分享航站週年慶的喜悅；另外，航站粉絲團也舉辦站慶抽獎活動，預計抽出機票及模型機等獎品，希望透過展出方式，穿梭傳承金門機場過往艱辛歲月，共同見證金門機場成長、茁壯發展史。

金門航空站今天歡慶25週年站慶，並舉辦「老照片暨飛機模型展」，金門航空站主任洪念...
金門航空站今天歡慶25週年站慶，並舉辦「老照片暨飛機模型展」，金門航空站主任洪念慈引導貴賓參觀老照片。記者蔡家蓁／攝影
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金門航空站今天歡慶25週年站慶，航空站主任洪念慈（左四）與昇恆昌國際免稅店總經理...
金門航空站今天歡慶25週年站慶，航空站主任洪念慈（左四）與昇恆昌國際免稅店總經理江建廷（右一）、聖祖公司總經理陳緣姿（左三）、華信航空金門站主任黃世賢（左二）、立榮航空金門站主任陳連澄（右三）一起切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影
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金門航空站今天歡慶25週年站慶，大家長航空站主任洪念慈與航站工作人員合影。記者蔡...
金門航空站今天歡慶25週年站慶，大家長航空站主任洪念慈與航站工作人員合影。記者蔡家蓁／攝影
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金門機場
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