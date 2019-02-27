暖冬玉荷包開花率低 農友憂心收成「剉咧等」

2019-02-27 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



受暖冬影響，今年玉荷包荔枝花況奇差，開花率約僅3成，著果率推估更不到2成，農友憂心一年心血可能付諸東流，立委邱議瑩為此希望農委會能比照2016年標準，進行農業天然災害現金救助。

高雄大樹區知名的玉荷包荔枝，依時序1月底就進入開花期，但農友發現，今年因是暖冬，玉荷包花況普遍不理想，最近有些枝枒更「吐紅」發芽，表示不可能再繼續開花，沒有開花，更遑論著果，農友幾乎可以預見今年的「慘況」。

「農家就是看天吃飯」，在旗山嶺口一帶種玉荷包的果農林正雄嘆說，今年他的果樹，有些開花不到一成，「天在做主，只能認了」。

高雄大樹區農會總幹事張清榮表示，今年因是暖冬，大樹區玉荷包開花率約只3成，屏東地區更慘，台中氣候合宜，也許好些。

他說，玉荷包開花期的環境白天最好在20度以下，不能有大太陽，晚間則為15、6度，但今年1月下旬到現在2 月底，南部地區動輒飆到30度，不利開花。而在開花期末尾，也不能再期待寒流助功，因為3月馬上要進入著果期，一旦寒流來襲，反而會造成寒害，106年就是這種情況。

張清榮表示，去年同期，玉荷包開花率高達9成，農家大豐收，可惜今年開花率降到僅3成上下，玉荷包一年一收，農友每年都投入很高的成本費心照顧，一旦歉收，又沒獲補助，可能血本無歸。