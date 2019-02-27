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老診所變身烘焙坊 水蓮麵包傳遞幸福滋味

2019-02-27 16:41中央社 高雄27日電

一心嚮往純樸生活的年輕夫婦整修保存美濃荒廢老診所，並保有老建築一磚一瓦的歷史印記，並將在地食材水蓮、鮮米揉入麵糰，烘焙出味美的特色麵包，讓老屋傳遞在地幸福好滋味。

永安路是美濃的「開庄第一街」，老街上的日式風格建築「保壽堂」診所是昔日美濃人就醫看診的地方；可惜隨著時空轉變，老診所成了荒廢建築，乏人聞問。

李英傑、蔡妙青這對不耐市區繁忙工作步調的夫婦曾在高雄知名烘焙坊工作，移居美濃多年，蔡妙青愛上了這裡的自然、自在和純樸，夫婦倆將美濃在地農產如水蓮、白玉蘿蔔、橙蜜番茄融入麵包製程，迎合在地人習慣的食材口感，更打造成了美濃特色伴手禮，也令外來客感動。

「美濃的好水、好空氣自然能育成好米」。蔡妙青說，新鮮麵糰加上美濃產出的蔬果，每一個麵包都是他們聯繫美濃情感的成品，才能贏得「好吃」的讚賞，她說因為「摻入了美濃質樸溫潤的風土人情」。

夫婦倆透過街坊不捨老屋日漸頹敗，恐面臨拆除命運，興起想讓老診所變身的打算。經過一翻努力，籌措資金加上爭取到高市府都發局「高雄市老屋活化整修及經營補助計畫」獲得整修經費的補助，還有相關從事文化經營的租金補助等，如願成為新屋主並成為「啖糕堂」烘焙坊的新址。

擁有老診所建築也費心整修保存，屋主將騎樓及外牆完整保留，更以巧思將原有的領藥櫃台佈置成可品嚐咖啡的客席，增添老屋風韻，為美濃的街區留下融合傳統與現代的見證。「啖糕堂」是都發局在美濃輔助私有老屋活化的首例，將於28日熱鬧開張。

都發局長林裕益今天指出，永安老街自清代以來就是美濃最繁華的商業中心，興建於日本昭和時期的舊橋、明治時期的警察分駐所都是歷史建築。未來會以街區保存活化為目標，將沿街老屋列為重點輔導對象，希望有更多的老屋被保存修繕活化，並創造青年留鄉創業的契機。

另外，非歷史建築及古蹟的老屋保存修繕，都發局結合文化部提供經費補助，凡民國60年前興建完成，具文化、歷史、藝術價值且可供活化再生的老屋都可申請補助。

美濃老屋歷史建築
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