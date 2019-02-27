大膽島3月1日開放觀光 邀老兵大唱軍歌迎賓

2019-02-27 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



有「離島中的離島」之稱的金門大膽島，即將在3月1日正式對外開放，金門縣政府今天特別舉行啟動儀式，找來老兵高唱軍歌迎賓與表演刺鎗術，老兵們的歌聲與身手或許不如以往，但蘊含的情感，卻讓參加的貴賓覺得很感動。

縣府選在228連續假期的前一天舉行登島舉辦啟動儀式，正式揭開島嶼神祕面紗，活動由第三度回大膽島擔任據點整理環境的退役老兵志工林啟談、許元皇、鄭光華、余世仁及藍林萬等人，在大膽碼頭唱軍歌歡迎參與貴賓；包括縣長楊鎮浯、議員洪成發、金防部指揮官政戰主任史順文等超過80位貴賓，共同見證大膽島正式開放觀光的歷史性一刻。

楊鎮浯表示，大膽島在歷史上扮演關鍵性守衛國防的角色，曾經駐島的國軍英雄們犧牲奉獻的精神也將永駐人心，因此特別感謝歷年來島上官兵的揮灑青春血淚、犧牲奉獻；如今大膽島完成階段性任務，即將全面開放，希望讓大家領略這獨一無二的戰地島嶼記憶。

觀光處長丁健剛表示，大膽島正式開放觀光，除不接受大陸及港、澳人士申請外，其餘國人及外國籍人士皆可申請登島觀光。自2月12日開始受理首日登島遊客申請，除首日登島申請名額已額滿之外，其餘天數皆尚有名額可申請報名。