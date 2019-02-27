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韓國瑜拚經濟 市府鬆綁都市設計審議省時間

2019-02-27 10:03聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

為打造高雄成為友善投資城市，高雄市都發局全面檢討16項審議規定及流程，首波檢討完成修訂「高雄市都市設計審議授權範圍規定」及「高雄市都市設計審議原則」，修訂不合時宜的規定以利投資環境。

高市都發局修訂「高雄市都市設計審議授權範圍規定」，針對申請容積移轉須送都設審議之基地，基準容積未達630%，對周邊環境影響較小的開發案，要求確實依照都市設計審議原則辦理，提送幹事會審議，如此一來可縮短一半的作業時間。

都發局表示，公共工程也在本次都市設計審議程序簡化之列，例如，以往在都設地區的公共設施開闢如公園、道路等，都提到都設委員會審議，這次修正放寬公共工程的基地面積或樓地板面積1萬平方公尺以上才須提到委員會審議，其餘案件依規模授權幹事會或工程主辦機關自行審理，將可大幅提升施政效能。

高市都發局長林裕益表示，長久以來，不合時宜的行政規則未能與時俱進，導致行政效能跟不上民間企業腳步，為推動市長韓國瑜發展經濟、創造就業機會政見，即從「鬆綁法規、提升行政效能」做起。

林裕益說，已與相關業界公會座談聽取意見，並全面檢討16項常用審議規定及流程，本月19日完成了「高雄市都市設計審議授權範圍規定」及「高雄市都市設計審議原則」之修訂，不只可提升行政效能，相信也能營造友善的投資環境。

高雄市韓國瑜
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