高雄自立陸橋服務42年 二二八起將走入歷史

2019-02-27 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道將拆除或填平，。第一座鼓山區青海陸橋拆除已告一段落，原本因施工暫時封閉的馬卡道路、翠華路已恢復通行。接下來的自立陸橋拆除工程，因為該路段每天尖峰時間通過機車約3400輛、汽車約1350輛，車流量相當大，市府決定提前在2月28日四天連假開始拆除。

自立陸橋建於民國66年，當年因陸橋建設影響自立路沿線商家難以做生意，市府提供橋下空間給陸橋兩側住家使用作為補償，因鄰近南北貨傳統老街（三鳳中街商圈）既有人潮，意外發展為熱門五金買賣地點，到民國90年代才逐漸沒落。在工程單位與當地居民、里長的訪談中，居民都是很樂意陸橋趕快拆掉，以便有個門面開闊的住家空間。

工務局新工處表示，自立陸橋施工期間，來往車輛請改行中華地下道及中博高架橋，北往南車輛可在十全二路提前改道，南往北車輛可於七賢二路提前改道，為方便機車騎士，在陸橋東、西兩側各增闢一處機車便道。

另外，陸橋東、西兩側平面側車道以及穿越陸橋下方的更新街、恆豐街、三塊厝車站前方道路、三德西街等，拆除期間暫時不開放通行。