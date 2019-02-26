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前任縣長任內喊停 澎湖大倉媽祖文化園區要續建

2019-02-26 20:53聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

原計畫斥資5.5億元興建的澎湖大倉媽祖文化園區，在前任縣長陳光復任內喊停，針對是否續建，澎湖縣政府26日邀集正反雙方代表舉辦協調會，決定3月中旬舉辦公聽會，並透過第四台及網路轉播，在公聽會結束後1個半月舉行全縣民調，以民調結果決定大倉媽祖是否重啟。

澎湖縣府26日下午邀雙方代表協調，支持方代表包括白沙鄕長宋萬富、白沙鄕代表會主席吳正利、大倉村長陳文章、澎湖縣觀光研究會理事長陳猛等人，反對方代表為海洋公民基金會理事長吳雙澤、珊瑚礁旅行社陳中行、馬公高中海洋教育學程負責人張祖德、大倉社區發展協會理事長鄭尊伶等人。

澎湖縣長機要祕書陳其育表示，縣府建議舉辦公聽會並直播過程，讓縣民了解正反方理由，再進行民調。民調題目及進行民調單位須由雙方認可，且雙方全程派人監看民調過程，以多數結果決定是否續建。

陳其育表示，大倉媽祖文化園區在前縣長陳光復任內已終止，如要重啟必須重提計畫和預算送議會審議。縣府盼藉由雙方討論公聽會及民調機制，以公平、公正、公開方式調查民意。

縣長賴峰偉裁示，3月中旬將對此舉辦公聽會，正、反方各派3名代表，每人以10分鐘表達各自立場，公聽會結束後一個半月舉辦民調，以民意決定大倉媽祖園區是否續建。針對大倉媽祖文化園區續建，地方人士表示，大倉島居民目前有3分之2贊成，3分之1反對。

針對大倉媽祖文化園區續建議題，澎縣政府26日邀集地方代表開會協調，決定3月中旬舉...
針對大倉媽祖文化園區續建議題，澎縣政府26日邀集地方代表開會協調，決定3月中旬舉辦公聽會，並以縣民民調結果，決定大倉媽祖是否重啟。圖／澎湖縣政府提供
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民調澎湖媽祖
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