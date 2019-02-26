孤老義結金蘭 親情力量打開憂鬱心結

2019-02-26 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



家住高雄橋頭區的吳阿嬤，6年前遭遇丈夫過世，兒子入獄雙重打擊，罹患重度憂鬱症，後來經華山基金會介入關懷，在一次獨老聚會中結識許阿公，兩人相互投緣，義結金蘭，如今吳阿嬤多一名兄長關照，生活重拾重心，不再動輒想不開，社工們看到她的轉變，慶幸這是一個「很棒的結局」。

華山基金會橋頭天使站今天慶祝建站8周年，重頭戲是為吳阿嬤與許阿公舉辦「義結金蘭」儀式，在橋頭區長陳振坤及10多名獨居老人見證與祝福下，正式結成義兄妹。

華山高雄B區站長黃洋騰表示，吳阿嬤患有心血管疾病，102年經歷喪偶及兒子入獄的打擊，精神崩潰，多次想不開。後來橋頭天使站到宅關懷，努力打開她的心結，並邀她到戶外踏青，在一次郊遊活動中，她結識許阿公，兩人很投緣，即結成義兄妹。

「我們講話很投機」，個性內向的許阿公說，他自己沒有姊妹，但與吳阿嬤很有得聊，因此認她當妹妹。

原本社工認為，許阿公能藉此緣份，多照顧「義妹」吳阿嬤，沒想到反倒是吳阿嬤對許阿公關照更多，常透過天使站送阿公一些家用品。許阿公靦腆地說「她照顧我卡多」。

橋頭天使站長曾美紅說，吳阿嬤曾是社會局列管的高風險個案，但認了許阿公當義兄後，人生找到歸屬感，心情開朗許多，「這是很棒的結局」。