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孤老義結金蘭 親情力量打開憂鬱心結

2019-02-26 18:34聯合報 記者王昭月╱即時報導

家住高雄橋頭區的吳阿嬤，6年前遭遇丈夫過世，兒子入獄雙重打擊，罹患重度憂鬱症，後來經華山基金會介入關懷，在一次獨老聚會中結識許阿公，兩人相互投緣，義結金蘭，如今吳阿嬤多一名兄長關照，生活重拾重心，不再動輒想不開，社工們看到她的轉變，慶幸這是一個「很棒的結局」。

華山基金會橋頭天使站今天慶祝建站8周年，重頭戲是為吳阿嬤與許阿公舉辦「義結金蘭」儀式，在橋頭區長陳振坤及10多名獨居老人見證與祝福下，正式結成義兄妹。

華山高雄B區站長黃洋騰表示，吳阿嬤患有心血管疾病，102年經歷喪偶及兒子入獄的打擊，精神崩潰，多次想不開。後來橋頭天使站到宅關懷，努力打開她的心結，並邀她到戶外踏青，在一次郊遊活動中，她結識許阿公，兩人很投緣，即結成義兄妹。

「我們講話很投機」，個性內向的許阿公說，他自己沒有姊妹，但與吳阿嬤很有得聊，因此認她當妹妹。

原本社工認為，許阿公能藉此緣份，多照顧「義妹」吳阿嬤，沒想到反倒是吳阿嬤對許阿公關照更多，常透過天使站送阿公一些家用品。許阿公靦腆地說「她照顧我卡多」。

橋頭天使站長曾美紅說，吳阿嬤曾是社會局列管的高風險個案，但認了許阿公當義兄後，人生找到歸屬感，心情開朗許多，「這是很棒的結局」。

黃洋騰表示，高齡化後，銀髮長輩愈來愈多，許阿公與吳阿嬤能以兄妹相稱，能像家人一樣相互扶持，未來方日子一起慢慢變老，也慢慢變好，華山基金會目前在全台有368個天使站，服務2萬3千多名弱勢長輩，如果緣份適合，也會把「義結金蘭」的模式多多推廣。

吳阿嬤因喪偶曾經重度憂鬱，在華山基金會認識許阿公，義結金蘭後，雙方如家人般，相互...
吳阿嬤因喪偶曾經重度憂鬱，在華山基金會認識許阿公，義結金蘭後，雙方如家人般，相互獲得支撐的力量。記者王昭月／攝影
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社工憂鬱症獨居老人
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