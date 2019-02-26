影／螢光魚技術享譽國際 芝林也在台灣燈會創造驚奇

2019-02-26 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣燈會在屏東企業燈區，以科技意象打造燈飾，其中在地企業芝林公司製作2隻由馬賽克磁磚拼貼、夜間散發螢光的娃娃魚，超級吸晴，室內展館並以「光、魚舞」為設計理念，推出讓遊客驚奇的「人魚共舞」互動體驗活動，遊客在炫麗的光影與螢光魚展開一場奇幻之旅，並創作專屬的螢光魚明信片，。

台灣燈會大鵬灣的企業燈區有10家企業進駐設燈，包括大金企業、墾丁福華飯店、統一企業、大同公司、中華郵政、屏東科技大學、台灣企銀、屏東加工出口區、屏南工業區及芝林公司，入口裝置意象以網紗造型，在線條與燈光流動中，彷彿走進未來世界。

以研發出螢光魚技術領先全球的芝林公司，以「光、魚舞」作為設計理念，特別製作2隻由數萬片馬賽克磁磚拼貼，歷時3個月製作、重達7公噸，於夜間散發螢光的娃娃魚，造型可愛吸睛，無論日夜，都吸引不少賞燈民眾拍照留念。