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影／螢光魚技術享譽國際 芝林也在台灣燈會創造驚奇

2019-02-26 15:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019台灣燈會在屏東企業燈區，以科技意象打造燈飾，其中在地企業芝林公司製作2隻由馬賽克磁磚拼貼、夜間散發螢光的娃娃魚，超級吸晴，室內展館並以「光、魚舞」為設計理念，推出讓遊客驚奇的「人魚共舞」互動體驗活動，遊客在炫麗的光影與螢光魚展開一場奇幻之旅，並創作專屬的螢光魚明信片，。

台灣燈會大鵬灣的企業燈區有10家企業進駐設燈，包括大金企業、墾丁福華飯店、統一企業、大同公司、中華郵政、屏東科技大學、台灣企銀、屏東加工出口區、屏南工業區及芝林公司，入口裝置意象以網紗造型，在線條與燈光流動中，彷彿走進未來世界。

以研發出螢光魚技術領先全球的芝林公司，以「光、魚舞」作為設計理念，特別製作2隻由數萬片馬賽克磁磚拼貼，歷時3個月製作、重達7公噸，於夜間散發螢光的娃娃魚，造型可愛吸睛，無論日夜，都吸引不少賞燈民眾拍照留念。

在戶外展區外，芝林公司邀請來自倫敦的科技創新公司為燈會設計與螢光魚互動的「人魚共舞」體驗活動，展出地點在主燈區遊艇碼頭旁媒體中心1樓，結合創作、美學、科技、螢光魚、魔法、抓魚樂等元素，遊客可以創作自己的螢光魚，透過科技，魚從手心游向奇幻世界，同時間，螢光魚游出魚缸，展開一場奇幻之旅。

芝林公司邀請來自倫敦的科技創新公司為台灣燈會設計與螢光魚互動的「人魚共舞」體驗活...
芝林公司邀請來自倫敦的科技創新公司為台灣燈會設計與螢光魚互動的「人魚共舞」體驗活動，遊客透過科技與螢光魚展開一場奇幻之旅。記者潘欣中／翻攝
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