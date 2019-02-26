搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜力拚高雄觀光及國際化，由市府文化局邀請美國搖滾天團「魔力紅」，3月1日到高雄國家體育場登台演唱；警方預估魔力紅將帶來人潮，將帶來交通衝擊，3月1日下午將管制國家體育場周遭道路交通10小時。

魔力紅（Maroon 5）曾3度獲葛萊美獎，4年前來台演出，就轟動一時；當時門票一開賣就秒殺，後來主辦單位加場，門票仍然秒殺，人氣超夯。

事隔4年，高雄市政府文化局與理想國演藝公司，邀請魔力紅3月1日在國家體育場舉辦演唱會，因在228連續假日期間，警方估計當晚將有約5萬人湧入國家體育場，可能對周邊道路和捷運世運主場館站造成交通衝擊，才規劃交通管制措施。

警方表示，國家體育場外的世運大道，規劃3月1日下午1點到晚間11點30分，雙向禁止車輛通行；為避免交通壅塞，左營區軍校路、翠華路和大中路，當天下午4點到晚間11點30分，也有彈性疏導措施。