高雄電影館推2018影迷片單 看《羅馬》享其他片1張5折

2019-02-26 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市電影館推出「看《羅馬》寵影迷，憑票根享推薦片單5折」活動。圖／高雄市電影館提供 分享 facebook 影壇最大盛事奧斯卡昨天頒獎，高雄市電影館今天宣布拿下最佳導演、最佳外語片、最佳攝影三項大獎的《羅馬》，將於3月在電影館放映。另外並推出「看《羅馬》寵影迷，憑票根享推薦片單5折」活動，凡至電影館觀影《羅馬》，《羅馬》1張票根即可享「2018影迷片單：影評人首選推薦」其他影片1張5折，購票請洽櫃台辦理。

高市電影館特為影迷回顧2018年精采片單，邀請10位影評人遴選出自己心中去年最愛外語片單。「2018影迷片單：影評人首選推薦」專題影展，3月5日至31日在高雄市電影館獻映。

「2018影迷片單：影評人首選推薦」專題影展，邀請影評人聞天祥、塗翔文、鄭秉泓、黃以曦、但唐謨、雀雀、馬曼容Pony、翁煌德，高雄電影節策展人黃晧傑、前台北電影節策展人郭敏容，推薦不容錯過片單。片單如下：聞天祥推薦《羅馬》、塗翔文推薦《燃燒烈愛》、鄭秉泓推薦《底特律》、黃以曦推薦《歡迎光臨奇幻城堡》、但唐謨推薦《一屍到底》、雀雀推薦《厭世媽咪日記》、馬曼容Pony推薦《影像之書》、翁煌德推薦《睡著也好醒來也罷》，黃晧傑推薦《小偷家族》、郭敏容推薦《喔！露西》等十大電影。

《羅馬》在本屆奧斯卡拿下最佳導演、最佳外語片、最佳攝影三項大獎，也是影評人、金馬獎執委會執行長聞天祥評選為年度最愛外語電影。《羅馬》去年擒下威尼斯影展最高榮耀金獅獎後就奪獎連連，今年也榮膺金球獎最佳外語片與最佳導演殊榮。擁有《羅馬》版權的NETFLIX先前曾授權台灣戲院上映，3月電影館更瞄準《羅馬》風靡奧斯卡，邀請《羅馬》至電影館於3月5日至31日限期放映，嘉惠南部影迷。