高雄氣爆半癱 傷友羊角姐妹衝刺東京馬拉松

2019-02-25 21:56 中央社 高雄25日電



4年多前氣爆讓高雄遭遇重大災難，案發時被炸傷並導致下半身癱瘓坐輪椅的林黛甄和陳姿予，不畏身體不適與磨難，全力加強技巧和重力訓練，轉動輪椅拚東京馬拉松。

為衝刺3月3日在東京舉行的這場馬拉松賽事，林黛甄和陳姿予長期來轉動輪椅不斷練習，也多次參賽多場馬拉松賽事，蓄勢待發。

陳姿予今天受訪表示，除了南征北討參加多場馬拉松賽事，平常也在高雄市技擊館奔馳練習轉動輪椅的技巧，也會加強重力等訓練。

個性開朗的「羊角妹」陳姿予，與年紀較大的「羊角姐」林黛甄患難相扶持，兩人希望不畏辛苦，能以仰角的角度來看世界和全力往前衝刺，因此以「仰角」的諧音，以「羊角姐妹」命名成立粉絲團，記錄平時的訓練過程和辛酸點滴，苦吞當中艱辛甘苦歷程，卻令人動容，粉絲不捨經常貼文為她們加油打氣。

情同姐妹的「羊角姐」和「羊角妹」，兩人於前年10月由陳姿予率先決定參加2019日本東京馬拉松，她說，力邀「羊角姐」林黛甄加入才有伴，互相作伴和支援，幸好有「羊角姐」的加入，讓「羊角妹」參加東京馬拉松這條路不孤單。

姐妹倆在這段加強訓練的時日，表示回憶起來「經歷了好多好多事，過程很辛苦、很不容易，卻也無比珍貴」。粉絲則回應說，會一直陪伴著她們。

「羊角姐」和「羊角妹」今年1月參加屏東高樹路跑，雖然推輪椅推到手都破皮了，姐妹倆還是以驚人的毅力推完人生的首場42公里，感想是「通往天堂的上坡路都推過，東馬嚇不了我們！」

「羊角姐」和「羊角妹」說，當時是哭著推到終點，相信姐妹倆也能在東京的賽道上，繼續享受轉動輪椅的喜悅。

備戰2019日本東京馬拉松，「羊角姐」和「羊角妹」於2月9日的大年初五開工，今天暫停訓練保存體力，將輪椅和相關用品打包，預定27日先搭機飛往日本，以適應當地天氣及觀察了解沿線路況。

姐妹倆在粉絲團最新貼文表示，輪椅轉動一圈，可以前進2.2公尺，要推完42公里，大約要轉1萬9090圈，而根據東京馬拉松官方規定輪椅組的賽程時間為2小時10分鐘，這也表示一秒鐘要推大概2.5圈，才有可能在時間內完賽。

面對東京馬拉松，姐妹倆有備而來，好勝心強的兩人毫不畏懼，「靠著雙手，一樣可以推得很遠、很遠」，並向粉絲們吆喝「3月3日，我們東京見」。

高雄氣爆擊不倒的林黛甄和陳姿予，去年底參加高雄氣爆善款委員會交接時，曾獲前高雄市代理市長許立明致贈運動鞋等物加油打氣，兩人都表示已不再帶著恨意過日子，全力練習備戰3月舉行的東京馬拉松，全場與會人士為之動容。

兩人也感謝氣爆發生以來，一路上獲得許多人的相陪與照顧，重傷者間彼此打氣扶持，面對馬拉松的考驗，她們一定會用雙手轉動輪椅，力拚2小時完賽42公里，感謝善款讓傷者們沒有後顧之憂。

陳姿予則坦言在氣爆受傷的前半年，她帶著恨意過日子，經常問自己為什麼會是她，大小號都要旁人協助，但看到有受傷者比她還年輕，傷勢更重，終於轉念不再帶著恨意過生活，並自我突破及在外界協助下，走出陰霾，除了外出鼓勵其他傷者，也勤練輪椅馬拉松，「不必帶著仇恨，開心過日子就好。」

2014年發生的高雄石化氣爆案，造成32人死亡、321人輕重傷。