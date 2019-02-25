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旗山蕉農不滿盤商壟斷 農糧署公平會將調查

2019-02-25 19:13中央社 高雄25日電

百餘名蕉農今天在旗山香蕉集貨場抗議政府無視盤商壟斷青蕉收購價，要求農委會主委陳吉仲、高雄市長韓國瑜下台。農糧署南區分署、高雄市政府農業局表示，會請公平交易委員會介入調查。

去年青蕉價格崩盤的殷鑑不遠，今年蕉價爭議再起，百餘名蕉農下午持寫著「抗議」的旗幟及布條抗議，並指臉書上某個香蕉價格及種植聯盟平台壟斷青蕉收購價格，甚至在2月中出價每公斤新台幣15元後，預告要下殺到10元。

農民自救會會長潘見男說，看到平台預告青蕉價格要跌到10元，蕉農心慌慌。盤商只要經過青蕉催熟的程序，就能有一倍以上的獲利，讓辛苦的蕉農很不平。

蕉農葉順得說，臉書平台有數十名盤商成員，業者聯合壟斷蕉價，無視蕉農利潤，更不管每公斤要12元以上的成本，他怒嗆農政單位的官員下台。

水果家族負責人吳冠毅去年於蕉價崩盤時，以加價方式收購疑招致同業不滿，他今天再現身挺蕉農，呼籲市府和農委會正視盤商壟斷蕉價的問題。

他說，去年表態相挺市長韓國瑜，是認同韓國瑜拒絕農產品盤商剝削的主張，但是兩個星期前尋求韓國瑜協助解決還得不到回應。

百餘名農民高喊「陳吉仲下台」、「韓國瑜下台」，要求政府公權力介入，打擊聯合壟斷壓榨農民的行為。

農糧署南區分署分署長姚志旺回應表示，會請公平交易委員會介入調查是否真的有聯合壟斷事實，若真的有相關情況，會請公平會依公平交易法相關規定處理。

高雄市政府農業局副局長王正一受訪表示，已經行文公平交易委員會並副知農委會查察。

韓國瑜農民農委會
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