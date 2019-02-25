拒絕放榜新聞屏中屏女尊重學生 「成功不只一種」

2019-02-25 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



響應「拒絕放榜新聞」，國立屏東高中與屏東女中今年都不再主動發布高分統計資料，屏女還透露，校內老師還為此論戰，贊成反對皆有，屏中校長陳國祥也說，今天上午還有2位學生跑來關心學校的態度，兩校都表示會尊重學生態度。

自從外界出現了「拒絕放榜新聞」的聲音後，包括總統蔡英文、教育部長潘文忠相繼發文支持，讓各校的作法更受關注。

屏女校長林勳棟表示，學校雖不再發布相關統計資料，但是會從學生的成績修正教學方向。據了解，屏女校內老師還曾為此在群組論戰，有的老師認為應該「拒絕放榜新聞」，不該太過強調高分群，但也有老師認為學生的努力還是應該適度被看見；學校對此則採取尊重態度，如果學生願意分享，學校不會阻攔。

至於屏東高中校長陳國祥則表示，學校不再主動發布高分相關統計，但有多位學生努力的歷程，學校也會尊重適當分享，以鼓勵學生留縣升學。今天還有兩名學生跑去找校長要了解學校態度，他說，學校會尊重學生的想法。