親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

拒絕放榜新聞屏中屏女尊重學生 「成功不只一種」

2019-02-25 18:38聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

響應「拒絕放榜新聞」，國立屏東高中與屏東女中今年都不再主動發布高分統計資料，屏女還透露，校內老師還為此論戰，贊成反對皆有，屏中校長陳國祥也說，今天上午還有2位學生跑來關心學校的態度，兩校都表示會尊重學生態度。

自從外界出現了「拒絕放榜新聞」的聲音後，包括總統蔡英文、教育部長潘文忠相繼發文支持，讓各校的作法更受關注。

屏女校長林勳棟表示，學校雖不再發布相關統計資料，但是會從學生的成績修正教學方向。據了解，屏女校內老師還曾為此在群組論戰，有的老師認為應該「拒絕放榜新聞」，不該太過強調高分群，但也有老師認為學生的努力還是應該適度被看見；學校對此則採取尊重態度，如果學生願意分享，學校不會阻攔。

至於屏東高中校長陳國祥則表示，學校不再主動發布高分相關統計，但有多位學生努力的歷程，學校也會尊重適當分享，以鼓勵學生留縣升學。今天還有兩名學生跑去找校長要了解學校態度，他說，學校會尊重學生的想法。

屏東縣議員李世斌也在臉書上發文指出，「學測成績今天公布，成績有好有壞，人生也總有高低起伏，別讓自己的人生被成績侷限住了！成功也不只有一種方式，發現自己的專長，並且努力專精，就是成功的人生」。他也同時標註「拒絕放榜新聞」。

屏東女中兩位同班同學江芷綾（右）與林彥瑩（左）雙雙考出4科滿級分 學校由她們決...
屏東女中兩位同班同學江芷綾（右）與林彥瑩（左）雙雙考出4科滿級分 學校由她們決定是否接受採訪。記者翁禎霞／攝影
分享
國立屏東高中校長陳國祥（中）以多位學生努力的經驗，鼓勵留縣升學。記者翁禎霞／攝影
國立屏東高中校長陳國祥（中）以多位學生努力的經驗，鼓勵留縣升學。記者翁禎霞／攝影
分享

放榜陳國祥
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

韓流人潮來 高雄不動產開發公會捐千萬扶助青年創業

2019-02-25 11:17

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

夫婦買下廢棄老診所開店 花千萬只求留住有故事的地方

2019-02-25 07:40

五輕廠整治汙染 恐拆歷史文資

2019-02-24 23:38

9旬英雄返雄中 率隊出巡

2019-02-24 23:30

活化美濃老街 文創商店紛進駐

2019-02-24 23:28

自立陸橋 228連假提前拆

2019-02-24 23:24

高雄農漁產品今早運抵平潭 3小時通關運往各地

2019-02-24 20:53

遊客看過來！ 美濃永安老街文創商店林立

2019-02-24 19:46

賞蝶季結束 南部紫斑蝶隨南風啟程北返

2019-02-24 14:21

紀念228雄中保衛校園勇氣 自衛隊英雄90歲仍健步遊行

2019-02-24 13:08

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:52

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

夫婦買下廢棄老診所開店 花千萬只求留住有故事的地方

2019-02-25 07:40

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

2019-02-24 20:47

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

影／最美麗主持人白嘉莉 回台替台中花博代言

2019-02-24 19:26

鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54

高雄農漁產品今早運抵平潭 3小時通關運往各地

2019-02-24 20:53

斥資30億 麗寶將設埔里遊樂區

2019-02-24 23:02

台北燈節大雨中閉幕 3月公布2020地點

2019-02-24 21:02

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

國1銜接台74交流道 拚今年動工

2019-02-24 23:27

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29

遊客看過來！ 美濃永安老街文創商店林立

2019-02-24 19:46

太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

2019-02-25 12:54

【即時短評】放生常演變生態浩劫 棄養更可能反噬人類

2019-02-25 09:06

韓流人潮來 高雄不動產開發公會捐千萬扶助青年創業

2019-02-25 11:17

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

大一時探索228 翁章梁：開啟生命的靈動

2019-02-25 00:06

「味覺．法國」盛宴 基隆將首度上菜

2019-02-25 00:21

日治診所整修 老屋傳麵包香

2019-02-24 23:33

影／台北燈節踩街 迪士尼米奇米妮雨中熱舞

2019-02-24 19:14

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03

名攤劉芋仔改善 「收錢的手不碰食物」

2019-02-25 00:23

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

雲縣消防局長林文山 提升救災設備與性能

2019-02-25 00:03

太極門桃市中壢道館新春茶敘 連署4月5日為國際良心日

2019-02-24 19:29

台北燈節今晚落幕 400萬賞燈人潮創新高

2019-02-24 19:43

自立陸橋 228連假提前拆

2019-02-24 23:24

建設不分藍綠 民代較勁氣氛濃

2019-02-24 23:34

宜蘭鐵路高架新要點重提評估 「負擔少40億」

2019-02-25 00:15

桃園汙水下水道普及率僅12％ 六都墊底

2019-02-24 23:37

拚外銷！嘉縣水果周三出口香港

2019-02-25 00:27

活化美濃老街 文創商店紛進駐

2019-02-24 23:28

隨意放生台東首祭濕保法開罰 用野動法將是數倍代價

2019-02-25 09:06

台中新聞局長吳皇昇 童年挫折成就早熟性格

2019-02-24 22:37

彰化二林精機園區卡關 環委有話說

2019-02-24 22:58

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top