「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今年受暖冬影響，全台各地小果番茄盛產，旗美地區各產地數量平均增加三成，產地去化壓力不小，有農民在觀光景點打出「自採一斤30元」價格，招致其他人抗議與施壓，不過品質優良的番茄價格仍有一定水平。美濃區農會總幹事鍾清輝表示，已透過貿易商出貨到香港試賣，努力拓展外銷通路來因應盛產問題。

今年氣候溫暖又無寒害，各地小果番茄豐收，農曆年前送禮旺季尚未感受產量壓力，過完年後，部分品質差或者缺乏行銷通路的農民叫苦連天，在網路上請求高雄市長韓國瑜幫幫忙。

因雇工採收不符成本，曾姓農民的番茄田占有地利之便，近日在大馬路旁高掛「自採30元」的優惠價格，藉由低價鼓勵遊客自己採摘番茄，以減少人力成本支出，引來其他農友抗議。

「我真的沒有破壞行情，請大家不要再找我麻煩」曾姓農民說，自採才享有看板上的優惠價格，遊客若要購買採收好的番茄，自家價格跟其他農民一樣，沒有低價傾銷，捨不得看番茄掉落滿地才出此下策。

有農民價格不理想，也有農民仍維持橙蜜香每台斤70元、玉女每台斤90元的出貨價格。農民李勝良說，自家番茄有固定行銷通路，雖然今年產量多，價格卻還不差，品質真的很重要。