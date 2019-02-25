建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市鼎佳幼兒園租用的土地因高價賣給建商，以致校內上百名幼兒面臨轉學問題，保育人員也工作不保。記者王昭月／攝影 分享 facebook 「怎麼辦？我兒子念的鼎佳幼稚園被賣掉了」高雄一名母親面對兒子的學校不保，需重新物設新幼稚園轉學，又怕孩子適應上出問題，連日來煩惱到不行，她說，鼎佳幼稚園不只上百名小朋友要被迫換學校，還有上百位老師會面臨失業！

承租高雄市三民區鼎力路與鼎強街口土地建校的鼎佳幼稚園，前身是SKB鋼筆公司創設的「文明幼稚園」，這所幼兒園雙面臨路，教學面積廣達5千坪，以啟發式教育、收費合理著稱，經營30年來，口碑不惡，不少家長列為子女就學首選，但上周卻傳出校地已被地主賣給達麗建設，無法繼續經營。

達麗建設近年大手筆投資高雄，上周以每坪61.5萬、總價8.2億元的高價買下三民區鼎力路、鼎強街旁，現由鼎佳幼稚園承租的1335坪「住4」土地，創下區域住宅區土地新高行情。但建商這項投資開發行動，卻讓上百個幼兒的家長因為要重新為兒女物色新學校而傷神。

「像每個人提早畢業的概念」一名家長說，她兒子從幼幼班念起，現在已經很適應老師的教導，被迫要換學校，她好怕孩子為要適應新環境，沒有安全感。不只家長煩惱，學校也有上百位老師會跟著失業。

鼎佳幼稚園承租的土地確定出脫後，上周起就陸續通知家長，園方今天面對此事，低調以對。