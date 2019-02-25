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影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄大樹區農會總幹事張清榮手持著「鳳荔雙心酥」禮盒，因市長韓國瑜選為出訪海外的伴...
高雄大樹區農會總幹事張清榮手持著「鳳荔雙心酥」禮盒，因市長韓國瑜選為出訪海外的伴手禮，引起「韓粉」大量採購。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜率團赴星馬搶訂單，隨行攜帶的伴手禮「鳳荔雙心酥」暴紅，短短2天，大樹區農會的庫存賣到斷貨，後續還有500、600張訂單在等。

韓國瑜此行攜帶的伴手禮之一，是大樹區農會獨門生產的「鳳荔雙心酥」，消息一披露，頓時夯爆，韓國瑜後援會等韓粉馬上釋出「求救」訊號，打探在哪裡買？大樹區農會訂單接到手軟。

大樹農會總幹事張清榮說，鳳荔雙心酥是高雄大樹區生產的在地伴手禮，過去逢年過節機關團體下單，常多達1000多盒，這次韓市長出訪難得選為伴手禮，才兩天，農會門市的庫存就清光光，後續還有500、600 張訂單等著趕工出貨。

張表示，6、7年前農會擔心農作物生產過盛，影響農友生計，選在玉荷包與金鑽鳳梨盛產時，嚴選製成果乾等原料，並開發出風味獨特的鳳荔雙心酥。過去消費者買到的鳳梨酥都是單一口味，這款鳳荔雙心酥則融合鳳梨與玉荷包2種內餡，一塊入口，鳳梨的酸甜滋味中透著玉荷包的清香，全台灣只有大樹區才吃得到，至於內餡調製的比例，張清榮則堅持是「最高機密」。

鳳荔雙心酥一盒有8塊，包裝盒上有鏤空的「台灣」圖騰，盒內的「台灣」造形圖卡，更訴說著鳳荔雙心酥的故事。張清榮說，除了韓國瑜，高雄市前市長陳菊訪日時，也曾選鳳荔雙心酥做為伴手禮。

大樹區農會生產的「鳳荔雙心酥」爆紅，這兩天農會人員訂單接到手軟。記者王昭月／攝影
大樹區農會生產的「鳳荔雙心酥」爆紅，這兩天農會人員訂單接到手軟。記者王昭月／攝影
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韓國瑜伴手禮鳳梨酥
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