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夫婦買下廢棄老診所開店 花千萬只求留住有故事的地方

2019-02-25 07:40聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

李英傑、蔡妙青夫婦移居高雄美濃開麵包店，兩人不捨永安老街上一棟日治時期的舊診所日漸傾圮損壞，去年設法買下老屋，斥資600萬元整修，總花費千萬元以上。改造過程中，保留掛號櫃台、醫書與問診單，讓老街遊客在一個有故事的地方休憩用餐。

李英傑是麵包師傅，妻子蔡妙青則是甜點師，兩人多年前搬入美濃成為新住民，因在家烘焙的麵包與甜點太受歡迎，後來在永安老街開設「啖糕堂」麵包店。店內挑選在地農產當烘焙材料，野蓮吐司、橙蜜香餅乾、147米麵包等知名商品很有特色。

美濃永安路是開發最早的商店街，後來因商圈轉移而沒落，麵包店隔壁有間連棟洋樓，過去是小鎮上知名的診所，歇業將近一甲子歲月。去年蔡妙青聽聞後人有意出售，因擔心新屋主拆除重建，夫妻兩人設法買下老房子。

蔡妙青說，兩人買下才發現，老屋外觀完整，內部木造結構卻是蟲蛀嚴重，來自台南老屋專業團隊拆除二樓地板，改以鋼構支撐老屋，原屋子只剩一座檜木門堪用；一樓是店面，二樓是用餐空間與藝文展覽空間，免費提供學校與社區舉辦展覽。

「改造時刻意留下掛號櫃台，留住原屋記憶」蔡妙青說，這棟曾經是診所的房子乘載許多回憶，屋後是美濃溪，去年823水災曾淹水至小腿肚，為避免淹水，建築師將地基墊高40公分，所以完成後的掛號櫃台變高，不得不向現實妥協。

蔡說，老屋整修完成後，麵包店在過年前搬入新址，並增設簡餐與下午茶等項目，讓這棟曾經是診所的老房子再度走入你我生活，繼續開展另一段故事。

老屋顏外觀保持診所原貌，沒有任何改變。記者徐白櫻／攝影
老屋顏外觀保持診所原貌，沒有任何改變。記者徐白櫻／攝影
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老屋二樓是藝文展覽空間，無償提供學校與社區居民舉辦展覽。記者徐白櫻／攝影
老屋二樓是藝文展覽空間，無償提供學校與社區居民舉辦展覽。記者徐白櫻／攝影
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老診所以前使用的掛號櫃台，因為地基墊高所以變成彎腰才能打開小木門。記者徐白櫻／攝...
老診所以前使用的掛號櫃台，因為地基墊高所以變成彎腰才能打開小木門。記者徐白櫻／攝影
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改造後的老屋一樓是麵包門市。記者徐白櫻／攝影
改造後的老屋一樓是麵包門市。記者徐白櫻／攝影
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李英傑（左）、蔡妙青（右）買下後方老診所，改造成複合式餐廳。記者徐白櫻／攝影
李英傑（左）、蔡妙青（右）買下後方老診所，改造成複合式餐廳。記者徐白櫻／攝影
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老屋美濃老街
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