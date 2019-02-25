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這本書最受國中生歡迎 高雄上學年度有4千人看過

2019-02-25 00:02聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市教育局統計，高市國中生去年（106學年度）最愛閱讀的書籍是「跟著達爾文去旅行」，共有4千人在高雄市「愛閱網」選讀與完成線上閱讀測驗，並有19所國中達標，獲得教育局「閱讀認證標章」表揚，其中有多所偏鄉學校為鼓勵學生閱讀，不但訂定每周閱讀時間，還請閱讀達標班級學生吃雞排、送新書等，提升學生閱讀興趣。

教育局長吳榕峯表示，高市國中「愛閱網」共推薦優良中文課外書150本，也納入初階、中階與高階英文書籍共30本，希望同步提升國中生中英文閱讀理解能力，19所「閱讀標章學校」中，明誠中學國中部創下每位學生閱讀近13本書的好成績，位處偏鄉的內門、田寮與溪埔國中，平均每位學生也有閱讀5、6本書並通過線上測驗的紀錄。

田寮國中校長蔡嘉興說，學校雖然只有3班學生，仍積極推動「田寮閱之星」活動，結合愛閱網認證、閱讀心得寫作與圖書室實體書本借閱量等鼓勵措施，積分排名最高者可以獲得喜歡的新書，積分最高班級更能每人請吃雞排。

教育局說，國中生在「愛閱網」閱讀課外書後，能自行透過線上闖關活動檢視閱讀理解程度。繼「西遊記」蟬連2年國中生最愛閱讀的書，今年則由「跟著達爾文去旅行」獲最多學生選讀，該書作者是義大利作家兼插畫家盧卡．諾維利，以達爾文第一人稱口吻描述，重溫其在1831年12月到1836年10月間，搭乘小獵犬號的探險之旅。

高雄市教育局表揚19所獲閱讀認證標章的國中，有學生每年可讀完將近13本課外讀物。...
高雄市教育局表揚19所獲閱讀認證標章的國中，有學生每年可讀完將近13本課外讀物。圖／高雄市教育局提供
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針對國中生閱讀設計的高雄市愛閱網統計，106學年度以義大利作家兼插畫家盧卡．諾維...
針對國中生閱讀設計的高雄市愛閱網統計，106學年度以義大利作家兼插畫家盧卡．諾維利的「跟著達爾文去旅行」最受歡迎，有4千名學生看完並完成線上測驗。圖／高雄市教育局提供
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教育局國中生偏鄉學校
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