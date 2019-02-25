這本書最受國中生歡迎 高雄上學年度有4千人看過

2019-02-25 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市教育局統計，高市國中生去年（106學年度）最愛閱讀的書籍是「跟著達爾文去旅行」，共有4千人在高雄市「愛閱網」選讀與完成線上閱讀測驗，並有19所國中達標，獲得教育局「閱讀認證標章」表揚，其中有多所偏鄉學校為鼓勵學生閱讀，不但訂定每周閱讀時間，還請閱讀達標班級學生吃雞排、送新書等，提升學生閱讀興趣。

教育局長吳榕峯表示，高市國中「愛閱網」共推薦優良中文課外書150本，也納入初階、中階與高階英文書籍共30本，希望同步提升國中生中英文閱讀理解能力，19所「閱讀標章學校」中，明誠中學國中部創下每位學生閱讀近13本書的好成績，位處偏鄉的內門、田寮與溪埔國中，平均每位學生也有閱讀5、6本書並通過線上測驗的紀錄。

田寮國中校長蔡嘉興說，學校雖然只有3班學生，仍積極推動「田寮閱之星」活動，結合愛閱網認證、閱讀心得寫作與圖書室實體書本借閱量等鼓勵措施，積分排名最高者可以獲得喜歡的新書，積分最高班級更能每人請吃雞排。