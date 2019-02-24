保存中油文化資產 開平台會議與土汙整治時程賽跑

2019-02-24 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



中油五輕廠104年關廠後，提出17年土壤汙染整治計畫，廠內多處具歷史意義的咕咾石防溢堤、廠房設施及油槽等，恐遭拆除，文化部文化資產局委託研究團隊勘查，列出93項具文資保存價值，但中油僅認定33項，雙方落差極大，文資局23日邀中油、文史團體、居民代表及市府單位召開平台會議，希望整治汙染時能將對文資破壞降至最低。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清24日表示，五輕廠是台灣重要產業文化資產，中油展開土壤汙染整治時，不應將地上物全數拆除，而是採取不破壞環境的植栽或生物養菌方式，暫緩拆除進度，讓產業文化資產得以保存，像廠區11座油槽從日據時期興建至今，可比照德國魯爾工業區經驗，重新規畫為油槽電影院，創造出新的文化觀光價值。

不過中油代表表示，根據探測井內採樣的土壤調查，廠區內至少有10處以上土地仍測得超標10倍、甚至上百倍的汙染物，且105年已向環保局提出17年土壤汙染整治計畫，包括全區176公頃地下水整治及103公頃土壤汙染管制區，將分6期完成，預計109年以前將廠房及管線等地上物拆除，該計畫已經環保局核准進行。

與會的高雄市文化局副局長林尚瑛說，為能兼顧土汙整治期程與爭取文資保存時效，將採取「分期分區」方式成立文資小組，以一次5到10項進度逐一審議，並邀請土汙整治及環保法專家與會，一旦認定有文資價值，將要求中油暫緩拆除，並研議是否有其他土汙整治方案。