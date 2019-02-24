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保存中油文化資產 開平台會議與土汙整治時程賽跑

2019-02-24 17:14聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

中油五輕廠104年關廠後，提出17年土壤汙染整治計畫，廠內多處具歷史意義的咕咾石防溢堤、廠房設施及油槽等，恐遭拆除，文化部文化資產局委託研究團隊勘查，列出93項具文資保存價值，但中油僅認定33項，雙方落差極大，文資局23日邀中油、文史團體、居民代表及市府單位召開平台會議，希望整治汙染時能將對文資破壞降至最低。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清24日表示，五輕廠是台灣重要產業文化資產，中油展開土壤汙染整治時，不應將地上物全數拆除，而是採取不破壞環境的植栽或生物養菌方式，暫緩拆除進度，讓產業文化資產得以保存，像廠區11座油槽從日據時期興建至今，可比照德國魯爾工業區經驗，重新規畫為油槽電影院，創造出新的文化觀光價值。

不過中油代表表示，根據探測井內採樣的土壤調查，廠區內至少有10處以上土地仍測得超標10倍、甚至上百倍的汙染物，且105年已向環保局提出17年土壤汙染整治計畫，包括全區176公頃地下水整治及103公頃土壤汙染管制區，將分6期完成，預計109年以前將廠房及管線等地上物拆除，該計畫已經環保局核准進行。

與會的高雄市文化局副局長林尚瑛說，為能兼顧土汙整治期程與爭取文資保存時效，將採取「分期分區」方式成立文資小組，以一次5到10項進度逐一審議，並邀請土汙整治及環保法專家與會，一旦認定有文資價值，將要求中油暫緩拆除，並研議是否有其他土汙整治方案。

環保局土壤與地下水汙染防治科科長陳偉德表示，中油已在去年6月將30多處與汙染整治場址重疊的暫緩拆除案報給局內，目前尚在審查中；今年也提出文資評估報告給文化局，向文資委員說明汙染狀況，有些場址因土壤內的油汙染嚴重，需立即展開整治，將會有精確的採樣數字報告，並考量除了挖除外，是否有其他替代整治工法。

中油五輕廠走入歷史後，在進行汙染整治及轉型過程中，廠內具產業文化資產保存價值的廠...
中油五輕廠走入歷史後，在進行汙染整治及轉型過程中，廠內具產業文化資產保存價值的廠房及設備，引發文化界重視。圖／聯合報系資料照片
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中油文化資產文化局
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