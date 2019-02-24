親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／台北燈節踩街 民眾撐傘等候東京迪士尼

陸軍海龍蛙兵完訓 榮譽牌活生生扎入他們血肉胸膛裡

韓國瑜27日赴新加坡 邀崔麗心行銷高雄觀光

2019-02-24 15:15聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府觀光局持續深耕東南亞市場，加上廉價航空公司崛起，開闢多條與高雄直航的新航線，為高雄帶入許多東南亞籍的旅客，東南亞旅客市場大幅成長，當中也有高度消費力的新加坡遊客，是特別看重的目標族群之一，目前高雄有中華航空（每周兩班）及新加坡酷航空（每周三班）直飛新加坡相當便利，據統計新加坡旅客住宿高雄人次，106年約有6萬9000人次，107年約7萬2000人次，成長約3.4％，值得持續開發客源。

高雄市長韓國瑜24日率領市府團隊出訪馬來西亞、新加坡，除洽談、開拓及行銷高雄的農漁產品銷售通路外，也積極行銷推廣高雄觀光資源，預計27日在新加坡辦高雄觀光行銷記者會，將高雄獨有的山海河港、城鄉共存、多元族群、美食小吃等觀光資源，透過生動有趣的方式，推介給新加坡民眾，希望能用新加坡民眾喜愛的觀光元素，吸引他們多來高雄旅遊，促進高雄觀光產業發展。

這次行銷高雄觀光的亮點，還專程邀請在新加坡具高知名度的崔麗心，擔綱主持人及推薦高雄三山地區（鳳山、岡山、旗山）及六龜寶來地區的觀光資源。

高雄市觀光局事先與崔麗心聯絡，她表示，很開心接受高雄市政府的邀請，擔任新加坡地區的高雄觀光代言人，早期因父親工作的關係，對於高雄的環境並不陌生，近期有空也會往高雄跑，相當喜愛高雄的生活環境，有著跟台北不一樣的城市樣貌，在很短的時間內就能上山下海，看到很多美麗的風景，更有物美價廉的道地小吃美食，最重要的是，熱情海派又可愛的高雄人情味，才是深深吸引她的地方。

高雄市烏魚子料理大賽的前三名高雄翰品酒店、國賓大飯店、寒軒國際飯店主廚也將隨同表演上菜秀，宣傳高雄烏魚子產品特色與價值。

高雄市烏魚子料理大賽的前三名高雄翰品酒店、國賓大飯店、寒軒國際飯店主廚也將隨同表...
高雄市烏魚子料理大賽的前三名高雄翰品酒店、國賓大飯店、寒軒國際飯店主廚也將隨同表演上菜秀，宣傳高雄烏魚子產品特色與價值。圖／高雄市觀光局提供
分享
高雄市觀光局預計27日在新加坡辦高雄觀光行銷記者會，將高雄獨有的山海河港，介紹給...
高雄市觀光局預計27日在新加坡辦高雄觀光行銷記者會，將高雄獨有的山海河港，介紹給新加坡民眾。圖／高雄市觀光局提供
分享
行銷高雄觀光的亮點，還專程邀請在新加坡具高知名度的崔麗心，擔綱主持人及推薦高雄三...
行銷高雄觀光的亮點，還專程邀請在新加坡具高知名度的崔麗心，擔綱主持人及推薦高雄三山地區（鳳山、岡山、旗山）及六龜寶來地區的觀光資源。圖／高雄市觀光局提供
分享

新加坡高雄市東南亞
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

紀念228雄中保衛校園勇氣 自衛隊英雄90歲仍健步遊行

2019-02-24 13:08

韓國瑜抵馬來西亞 以搶農產訂單為主

2019-02-24 15:17

賞蝶季結束 南部紫斑蝶隨南風啟程北返

2019-02-24 14:21

空品不佳 東港大鵬灣看燈會戴口罩較好

2019-02-24 11:56

高雄單車族愛騎山路 工務局新闢中寮山挑戰路線

2019-02-24 09:30

青農廖志雄發揮鋼鐵意志 顛覆傳統木瓜園

2019-02-24 09:08

400年墓道碑龜趺座遭斷頭 原來竟有段鄉野傳說

2019-02-24 09:06

路邊停車格只停進去一點 高市交通局：照樣要繳停車費

2019-02-23 23:06

停在停車格邊 停車費+拖吊

2019-02-23 22:43

耐久存 大社爆漿蜜棗輸日

2019-02-23 22:41

從老鷹的視角俯瞰 張大川高空攝影展帶領「看見台灣」

2019-02-23 20:48

後龍好望角籌建全台第一滾輪滑梯 鎮長等人赴高雄體驗

2019-02-23 20:37

台、韓策展「移動與遷徙」 探索從地方至他方漂流史

2019-02-23 20:37

屏東「爆漿」蜜棗上市 一口咬下會噴水

2019-02-23 20:24

水頭烈嶼通勤停車場爆滿鬧民怨 免錢停太多天是主因

2019-02-23 20:19

克服外銷魔咒 高雄大社區「爆漿蜜棗」賣到日本

2019-02-23 19:50

屏東霧台櫻花季登場 遊客嘆：說好的盛開美景？

2019-02-23 19:49

港澳踩線團遊台灣燈會 顛覆屏東只有墾丁好玩印象

2019-02-23 19:28

義大「擬真醫學營」 讓金、澎地區高中生長知識了

2019-02-23 19:27

剩食變佳餚！中山大學助新住民翻轉經濟

2019-02-23 19:26

赴星馬行銷搶訂單 高市府團隊24日啟程

2019-02-23 19:24

響應世界母語日 高市舉辦「母語滿溫馨」親子野餐

2019-02-23 18:15

台燈燈會逛到腿痠 藝術座椅太美遊客不敢坐

2019-02-23 18:14

「包子爭霸戰」精彩了 韓國瑜盼市民成為「雙料包子」

2019-02-23 16:14

台南單軌捷運爭論不休 議長郭信良將率隊到高雄考察

2019-02-23 16:04

自稱「無形的」找他去 男子枯坐小林村遺址5天

2019-02-23 13:54

台灣燈會大到走到腿痠 遊湖船玩法輕鬆又盡興

2019-02-23 10:49

「這輩子做好一件事」的信念 他從鴨農變「神農」

2019-02-23 10:01

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:52

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

女科長拍桌耍官威？交通局長挺下屬「公務員也有尊嚴」

2019-02-23 15:21

台北燈節遊行下午登場 北市府備妥雨衣因應

2019-02-24 10:52

400年墓道碑龜趺座遭斷頭 原來竟有段鄉野傳說

2019-02-24 09:06

影／山羌亂入猴硐麵店猛滑超萌 網友：你醉了嗎

2019-02-23 16:12

台東安朔部落山區傳雲豹現蹤？林管處：還需科學證實

2019-02-23 18:33

「包子爭霸戰」精彩了 韓國瑜盼市民成為「雙料包子」

2019-02-23 16:14

千元鈔美麗誤會 「塔塔加薊」新物種驗明正身

2019-02-23 23:58

台灣雲豹阿塱壹現蹤？玉管處：還在找證據

2019-02-23 20:04

蘇貞昌拍板！ 台中國道1號接74號道路終於要做了

2019-02-24 12:32

屏東霧台櫻花季登場 遊客嘆：說好的盛開美景？

2019-02-23 19:49

他1年瘦身11公斤 「有心就不會難」

2019-02-24 07:40

影／韓國瑜三重替鄭世維站台 台下狂喊「選總統」

2019-02-23 18:24

屏東燈會還正熱 丹麥哥本哈根就來邀請明年跨海參展

2019-02-24 02:38

竹北最美麗的公路 楓香大道有月神之蛾現身

2019-02-24 11:24

柯文哲LINE帳號KP2020選總統？市府：柯粉自發性成立

2019-02-23 15:26

驚豔台灣燈會AI燈光秀 鄭文燦：水舞光雕落伍了

2019-02-23 22:55

影╱宜蘭2億6千萬蓋抽水站 秒抽10噸積水除患

2019-02-23 15:27

燈具外銷工廠老闆租地當小農 拜師3年銳變小番茄達人

2019-02-23 20:23

一甲子同學會 國小老同學：相聚已是不易

2019-02-24 07:38

外籍看護癌末想返鄉看女兒一面 愛心資助圓心願

2019-02-24 10:57

台北燈節明閉幕 3張交通管制圖讓你不塞車

2019-02-23 21:09

搶看台灣燈會鐵公路塞爆 屏東縣：停車位夠

2019-02-23 20:41

能源政策成效差？桃園今年暫緩推「光電埤塘」

2019-02-23 21:05

水頭烈嶼通勤停車場爆滿鬧民怨 免錢停太多天是主因

2019-02-23 20:19

台北燈節踩街、閉幕 中華路、紅樓周邊交管

2019-02-24 00:13

台南太陽光電投資潮 多家知名企業投資500億元

2019-02-23 15:28

后里泰安櫻花季花開5成 有人開玩笑要加冰催花開

2019-02-24 09:24

罕見！雲林首次成立「旱災」應變中心

2019-02-23 17:54

枯旱缺水嚴重 嘉縣偏鄉山區村民無水飲用向政府求救

2019-02-23 17:35

台東最冷元宵？炮竹、遶境大減

2019-02-23 22:52

鐵道局拜會嘉義市長 黃敏惠：建設不能停！

2019-02-23 18:56

路邊停車格只停進去一點 高市交通局：照樣要繳停車費

2019-02-23 23:06

台南單軌捷運爭論不休 議長郭信良將率隊到高雄考察

2019-02-23 16:04

偏鄉國中喜迎一甲子校慶 熱心家長齊種花旗木美化校園　

2019-02-23 23:08

汰換二行程機車 台南加碼補助

2019-02-23 23:53

228來羅莊櫻花步道散步 笑迎粉色系墨染櫻3月開

2019-02-23 20:38

工業區還可賞花? 洋紅和黃花風鈴木、阿勃勒接續開花

2019-02-23 20:25

後龍好望角籌建全台第一滾輪滑梯 鎮長等人赴高雄體驗

2019-02-23 20:37

克服外銷魔咒 高雄大社區「爆漿蜜棗」賣到日本

2019-02-23 19:50

明台高中寵物經營科 就讀3年免學雜費

2019-02-24 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top