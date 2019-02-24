韓國瑜27日赴新加坡 邀崔麗心行銷高雄觀光

2019-02-24 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府觀光局持續深耕東南亞市場，加上廉價航空公司崛起，開闢多條與高雄直航的新航線，為高雄帶入許多東南亞籍的旅客，東南亞旅客市場大幅成長，當中也有高度消費力的新加坡遊客，是特別看重的目標族群之一，目前高雄有中華航空（每周兩班）及新加坡酷航空（每周三班）直飛新加坡相當便利，據統計新加坡旅客住宿高雄人次，106年約有6萬9000人次，107年約7萬2000人次，成長約3.4％，值得持續開發客源。

高雄市長韓國瑜24日率領市府團隊出訪馬來西亞、新加坡，除洽談、開拓及行銷高雄的農漁產品銷售通路外，也積極行銷推廣高雄觀光資源，預計27日在新加坡辦高雄觀光行銷記者會，將高雄獨有的山海河港、城鄉共存、多元族群、美食小吃等觀光資源，透過生動有趣的方式，推介給新加坡民眾，希望能用新加坡民眾喜愛的觀光元素，吸引他們多來高雄旅遊，促進高雄觀光產業發展。

這次行銷高雄觀光的亮點，還專程邀請在新加坡具高知名度的崔麗心，擔綱主持人及推薦高雄三山地區（鳳山、岡山、旗山）及六龜寶來地區的觀光資源。

高雄市觀光局事先與崔麗心聯絡，她表示，很開心接受高雄市政府的邀請，擔任新加坡地區的高雄觀光代言人，早期因父親工作的關係，對於高雄的環境並不陌生，近期有空也會往高雄跑，相當喜愛高雄的生活環境，有著跟台北不一樣的城市樣貌，在很短的時間內就能上山下海，看到很多美麗的風景，更有物美價廉的道地小吃美食，最重要的是，熱情海派又可愛的高雄人情味，才是深深吸引她的地方。