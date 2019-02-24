紀念228雄中保衛校園勇氣 自衛隊英雄90歲仍健步遊行

2019-02-24 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



每年228前夕，高雄市議員、教育局都會發起「英雄返校，雄中自衛隊出巡」紀念活動，今天循往例在高雄中雄出發，當年的雄中自治會長方振淵、雄中自衛隊副隊長陳仁悲身體力行，雖已90高齡，仍在飄小雨的高雄街頭，帶近百名學生遊行。

高雄當年爆發228事件時，雄中成南部反抗國民黨軍警的聚集地，雄中學生結合雄女、雄工、雄商學生，共組自衛隊，保護當時逃難到學校的民眾安全。為紀念雄中自衛隊72年前的英勇事蹟，立委許智傑、市議員陳致中等人，舉辦「2019英雄返校、雄中自衛隊出巡」活動，希望讓現代年輕人記得當時的雄中學生、那份保衛校園的勇氣。

行政院副院長陳其邁說，他去年也有參加這項活動，並承諾日後如有辦活動也會參加，並稱讚雄中的學生都有一股自己的傲氣，很多雄中人都在雄中找到自己。

當年參加自衛隊的雄中自治會長方振淵、雄中自衛隊副隊長陳仁悲，如今已高齡90歲，今天參加活動，兩人身體看來相當硬朗，方振淵甚至不用拐杖，健步如飛。

方振淵在致詞時，天空飄起細雨，仍在雨中談到當年的情景，至今還是覺得當年組這個活動很有意義。陳仁悲簡單感謝這項紀念活動，能年年都辦下去。市府秘書長楊明州代表出席表示，韓國瑜市長日前出席雄中自衛隊出巡的記者會，就強調應嚴肅面對228歷史事件，以愛與包容來化解。