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青農廖志雄發揮鋼鐵意志 顛覆傳統木瓜園

2019-02-24 09:08聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄六龜荖濃溪畔有處「鐵雄一號」木瓜園，全區堅持採用無毒農法。園主是酷愛「鋼鐵人」的廖志雄，他不僅落實友善環境的理念，還結合導覽解說，把木瓜園變成可以訴說生態的天然教室，讓傳統木瓜園走出全新的風貌，更立志要把這套新農業模式推廣為家鄉特色。

廖志雄大學念畜牧系，老家也務農，但畢業後未投入農業，反倒把便利超商經營的有聲有色，長年從事服務業，時間被綁死，沒能陪伴孩子成長，也無法多照顧雙親，後來發現種木瓜的父親頭髮日漸花白，近2甲地的木瓜也缺人手照料，他不忍見年邁的老父過度勞累，7年前決定返鄉幫忙。

「剛開始我什麼都不會，只能勤跑農改場學習」，廖志雄近40歲才投入農業，克服一段不算短的摸索期，而他基於友善環境，選擇使用無毒農法種植木瓜，顛覆了老一輩的慣行農法，更在家裡掀起革命。

廖志雄說，父執輩認為他不施用農藥，木瓜種不漂亮，產量也會下降，但他發現，使用無毒農法種植木瓜，只要使用有機防治的資材，就能有效消滅害蟲，不會影響產量，甚至結果更多。

廖志雄說，農作物長期施藥，一旦發生抗藥性，投入的成本更高，且過多的農藥更會傷害環境，像老鷹接觸太多農藥，產下的蛋，蛋殼會變薄，孵蛋時容易把蛋坐破，等於間接造成日後生態的滅絕。

為了扭轉父執輩的觀念，廖志雄發揮鋼鐵意志，不斷遊說溝通，爭取到認同，現在他有著更大的使命，就是把六龜家鄉變成有機農業專區，讓生態環境更加永續。

返鄉種木瓜的「鋼鐵雄」廖志雄，致力推廣無毒農業，希望六龜家鄉能夠成為最友善的生存...
返鄉種木瓜的「鋼鐵雄」廖志雄，致力推廣無毒農業，希望六龜家鄉能夠成為最友善的生存環境。記者王昭月／攝影
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