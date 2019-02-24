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400年墓道碑龜趺座遭斷頭 原來竟有段鄉野傳說

2019-02-24 09:06聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

瓊林里長蔡顯明與文化局承辦人員到場關切施工情形，希望讓文物可以重見天日。記者蔡家...
瓊林里長蔡顯明與文化局承辦人員到場關切施工情形，希望讓文物可以重見天日。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣金湖鎮瓊林里的雙瓊路上，最近進行一項很特別的工程，原來是有將近400年歷史的蔡守愚墓道碑，在地方耆老的反映爭取下，將把底座上移出土，這座昔日被阿兵哥黃土覆蓋，深埋在地下約50年的贔屭狀龜趺座得以出土，瓊林里長蔡顯明說，這是瓊林的古蹟、也是寶，希望能讓更多人看到。

瓊林西側一門三節坊到伯玉路間有條公路，昔日是「古官道」，這座金門雲南布政使司藩伯蔡守愚墓道碑，就立於半路旁。據文化局表示，蔡守愚墓道碑，瓊林村民稱為石牌，碑高3公尺，寬92公分， 立在龜趺座上，是金門現存墓道碑中最大的。

乍看墓道碑的龜首已遭砍首，很多人還誤以為是慘遭破壞。蔡顯明特別解釋，地方上相傳馱碑的「贔屭」，在吸取日月精華後，會幻化成精，每逢深夜會爬出去偷吃石碑前方的農作物，故在清朝時頭已被民眾敲掉，讓他不能作怪。「贔屭 」相傳是龍的九子之一，善於負重。

蔡顯明說，昔日軍方以這條道路為戰備道，因修築道路時，不斷的將地基覆土填高，以致龜基座被掩埋，但他一直記得小時候有看過，也聽父執輩說過此事；他近日與村中耆老商討，決定讓龜趺出土。經與文化局討論，他們將把先墓道碑抬高和後移，先把原址地基墊高，再將碑移回原址；預估2週內就可完工。

據了解，蔡守愚字體言，號發吾，是明萬曆14年進士，故其墓道的碑文為： 「通奉大夫 雲南布政使司左布政使發吾蔡公墓道」， 明代以承宣布政使司為一省最高之民政機構，而以布政使司為主官， 有左右之分，以左為尊，從二品官，通奉大夫即明代文官從2品之升授階。

施工人員小心翼翼的挖除蔡守愚墓道碑附近的泥土，將把墓道碑整個上移。記者蔡家蓁／攝...
施工人員小心翼翼的挖除蔡守愚墓道碑附近的泥土，將把墓道碑整個上移。記者蔡家蓁／攝影
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蔡守愚墓道碑的底座，是「贔屭」狀龜趺座，底座看得出來狀似烏龜。記者蔡家蓁／攝影
蔡守愚墓道碑的底座，是「贔屭」狀龜趺座，底座看得出來狀似烏龜。記者蔡家蓁／攝影
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