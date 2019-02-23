大膽島開放 金門觀光處擬號召年輕人上島「試膽」

2019-02-23 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



有「離島中的離島」之稱的金門大膽島，經過3個月試營運後，將正式在3月1日對外開放，這座兩岸對峙的最前線島嶼的神秘面紗，即將正式向世人揭開。正式開放以後，除大陸及港、澳人士不接受申請，其餘國人及外國籍人士皆可登島，採預約制登島，並以150人為上限，據了解，首發團一開放報名立刻秒殺。

大膽島上著名景點包括：大膽勒石、生明路、生明廳、神雞墓、北安寺、心戰牆、神泉井、神泉茶坊等，其中最著名的是心戰牆「三民主義統一中國」，與廈門「一國兩制統一中國」標語遙望，許多陸客花人民幣160多元搭船，就是為了看心戰牆標語。甚至網路盛傳大膽島上的反共標語因颱風侵襲「落漆」，廈門市旅遊局致電金門國軍，表示大陸觀光團愛看反共標語卻看不清，要求金門國軍「補漆」的傳言。

大膽島的開放，金門縣府將其視為重點，觀光處長丁健剛今天表示，規劃與救國團合辦成年禮，透過營隊讓學生了解當年的艱辛，最快將在今年暑假舉行；此外，也研擬辦「大膽島主」徵選，像徵選大堡礁文案，或是邀請年輕人來趟「大膽」的玩法，挑戰島上的鬼故事；另外也考慮找網紅或年輕人上島拍CF，透過年輕人的視野來看不一樣的大膽島。