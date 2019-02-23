路邊停車格只停進去一點 高市交通局：照樣要繳停車費

2019-02-23 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



到高雄市路邊停車如果沒有停進停車格，不管只停在格子邊緣、或只停進格子一點點，都要繳停車費，而且可能被依違停開罰單或遭拖吊，高雄市交通局呼籲民眾到高雄市停路邊停車格時一定要停好。

高雄市交通局最近接到汽車駕駛人抗議，說是車子停在路邊停車格的邊邊，又沒有停進格子裡，可是收費員開了停車繳費單，這還不打緊，警察又開了違規停車的罰單，繳了兩次費。

交通局表示，高雄市公有路邊、路外收費停車場，汽（機）車車身接觸停車格標線內空間（含標線），收費員就會按占用格位數與停車格費率收取停車費；依據法務部解釋，民眾只要有利用停車格停車的事實，即有付費義務。

交通局說，停車費是「規費」，違規停車罰鍰則是「行政罰鍰」，二者性質不同，可以同時收取；如同時違反道路交通管理處罰條例第56條，警察人員得依法取締及拖吊。

交通局提醒車主，車輛車身占用停車格，不論使用格位面積多少、停多久，都要依占用格位數與該停車格費率收取停車費，駕駛人還是把車子停進停車格中，以免要付比停車費更多的罰鍰。