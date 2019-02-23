從老鷹的視角俯瞰 張大川高空攝影展帶領「看見台灣」

2019-02-23 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



熱愛飛行也喜歡攝影的高空攝影師張大川，近日在花蓮文化局舉辦「想飛的理由－鳥瞰之美」攝影展，20多幅乘著輕航機從高空拍攝的作品，以老鷹飛行視角，捕捉南台灣風景，也帶民眾看到這片土地的美麗與哀愁，展期至3月28日為止。

從事高空攝影10多年的張大川，乘著輕航機記錄下台灣豐富作品，為台灣山海面貌留下時光的痕跡；他在南台灣舉辦過10多次高空攝影聯展或個展，影像裡的山海都是台灣人熟悉，卻未曾見過的風景。

這次精選20多幅影像作品到花蓮參展，包含「嘉明湖」、「墾丁」、「國境之南」等，透過他的鏡頭，在陸地上無法清晰見到的「屏礁」，大面積在水面下展開全貌，而台灣最高峰「玉山」看來也特別巍峨有氣勢。

張大川說，因為喜歡飛行才展開高空攝影，一開始以美麗的山林、海岸為拍攝主題，但在台灣經歷過八八風災等自然浩劫後，他看到曾經拍過的同一場景，卻呈現不同景況，下定決心要用每一幅拍下的影像向大眾訴說台灣土地的經歷。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，張大川老師10多年來拍出許多令人驚艷的作品，透過作品，讓觀者更了解居住的這片土地，也感染到張大川老師對於這片土地的熱愛。