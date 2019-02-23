台、韓策展「移動與遷徙」 探索從地方至他方漂流史

2019-02-23 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立美術館於今天推出《移動與遷徙－從地方到他方的故事》國際當代藝術交流展，由台灣獨立策展人吳尚霖及韓國策展人金潤瑞聯手規劃，連結高美館與韓國京畿道美術館的國際合作，19組、22位國內外藝術家以藝術視角，探究人類移動及遷徙的歷史軌跡。

高美館長李玉玲表示，本次展覽歷經兩年多的規劃與籌備，透過各種子計劃的串連後，終於在高美館呈現。台灣位於東北亞與東南亞交界，四面環海的島嶼擁有特殊且複雜的人文與地理樣貌。從早期高雄港的開放起，讓大量移民遷至高雄落地生根，截至目前高雄已有270幾萬人口居住在此，造就如今高雄豐富而多元的文化底蘊。

李玉玲說，高雄與韓國京畿道美術館所座落的安山市的發展軌跡相仿，同為鄰近港邊、同為人口快速成長的都市，這次以「移動與遷徙」作為展覽主題來探討兩國文化的獨特與相似處，討論區域間移動與遷徙的過程及相互的影響，探究藝術家如何看待歷史、從而讓觀眾思考自身與展覽作品間的關係。以藝術形式串起高美館與京畿道美術館之間的對話，其中教育及文化的意義十分特殊。

韓國京畿道美術館長崔銀珠表示，韓國與台灣兩地的人們總是不斷地流動，這次「移動與遷徙」即是對於外來人口及移民的議題有感而發。透過展覽的三個單元「勿忘」、「何處」以及「流浪」，將可以充分感受來自台、韓兩地的藝術家，詮釋作品的共通點與差異性。

國家文化藝術基金會副執行長孫華翔表示，2004年起國藝會「視覺藝術策展專案」就開始支持許多台灣的獨立策展人，進行具實驗性與開創性的藝術計畫。本次展覽系列計劃「流浪的種子」，從一開始的田野調查、移動到台東的臺灣史前文化博物館、再到台北植物園，直到現在高美館的跨國、跨館、跨域的大型展出。

台灣策展人吳尚霖表示，「移動」讓人們走出自己熟悉的地方，也走進了世界，這次參展的藝術家來自部落、都市與鄉村，以不同的觀點，帶領觀眾用不一樣的角度觀看世界。展覽從時間、空間、地理、植物、生活方式、文化及科技的角度，揭露我們不熟悉，甚至不曾看見、聽見的景象、聲音、故事，也同時反應各區域在現今社會及環境所面對的問題。