後龍好望角籌建全台第一滾輪滑梯 鎮長等人赴高雄體驗

2019-02-23 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角規畫為縣級風景特定區，發想在當地打造一條數百公尺長的滾輪式滑梯道，立委陳超明服務處及後龍鎮公所人員最近連袂到高雄觀摩哈瑪星溜滑梯道作為參考，未來將設法向文化部、交通部觀光局爭取經費設置好望角滑梯，一旦完成將是全台首屈一指。

後龍鎮好望角景點視野遼闊，海線鐵路穿越山丘下方的海岸平原，沿海還有許多風力發電機組矗立，景致迷人，尤其夕陽餘暉美景還贏得「日出阿里山、日落好望角」美名，當地有歷史建築「過港隧道」、貝化石層自然景觀、舊軍事哨所、賞景步道，深具觀光潛力。

但好望角受限於保安林土地，一些觀光、公共設施開發都受限，目前鎮公所爭取將好望角畫為縣級風景特定區，希望保安林限制能「解套」，全案透過陳超明協助爭取，鎮公所希望今年10月前能獲上級支持核定。

為了營造好望角風景區特色，鎮公所計畫從好望角觀景平台架設溜滑梯道到山坡下方的過港隧道，陳超明服務處執行長邱俐俐、後龍鎮長朱秋隆、鎮公所主秘林澄清等人日前專程赴高雄，觀摩當地的哈瑪星滑梯，高雄市府人員陪同解說。