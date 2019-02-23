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水頭烈嶼通勤停車場爆滿鬧民怨 免錢停太多天是主因

2019-02-23 20:19聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

最近往返大小金門，常有民眾反映水頭商港區的烈嶼停車場停車格位不足，有不少人因未停在規定區域而被開單，引發民怨。金門縣港務處今天邀請金門縣議長洪允典、議員洪成發、洪鴻斌、烈嶼鄉長洪若珊等單位進行現場會勘，發現主因是車輛停放過久，衍生滯留率高情形，會再調整烈嶼停車場證件核發規定。

水頭商港區的停車處共有兩處，一處是一般民眾停車區，每日收費30元；另一處是烈嶼通勤專區，不需收費，但需要烈嶼停車證才可以停車。原本烈嶼通勤專區，共計有144個停車格，供往返大、小金鄉親作為通勤使用，但近日因為鄰近附近在施工，以致車位減少，烈嶼鄉親抱怨連連。

金門縣水頭港務處長何佩舉表示，烈嶼停車場，民眾常常反映車位數不足，主要是停車證發的太多，經調查，目前核發有814張停車證，港務處巡查發現，停留3天以上的車輛有52輛，比例為36%，停留7天以上的車輛有18輛，比例有13%。原本考慮使用者付費，以價制量，但民代都反對。

何佩舉說，這些數據顯示，通勤專區內的車位數不足的主因，是因為車輛停放過久，很多都停留3天以上所導致，甚至還有人一停數月，進而衍生了滯留率高，流動率低之情形，導致車位一位難求狀況。

對此，議員洪成發表示，現在機車可以直接上船載運往返大小金門了，建議把機車停車格減少，或另尋他處，以增加停車格。洪允典建議烈嶼專區旁的臨時停車格，應該取消人行道部分，將其改建為雙向停車，以利有停車需要的民眾利用。

經與會人員實地現勘後，港務處表示，將洽詢附近私有地出租意願進行調查，一併考量該區機車停車之需求，檢討增設停車位之可行方案。另今年6月，也會調整烈嶼停車場證件核發規定，同時取締冒用車證及車輛違停等情事，以改善停車狀況。

金門縣議長洪允典（左一）、議員洪成發（右二）、洪鴻斌（左二）等人到烈嶼通勤停車場...
金門縣議長洪允典（左一）、議員洪成發（右二）、洪鴻斌（左二）等人到烈嶼通勤停車場進行現場會勘，都踴躍提出建議。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣港務處今天邀請烈嶼地區的民代到烈嶼通勤停車場進行現場會勘。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處今天邀請烈嶼地區的民代到烈嶼通勤停車場進行現場會勘。記者蔡家蓁／攝影
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金門停車場人行道
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