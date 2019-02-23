水頭烈嶼通勤停車場爆滿鬧民怨 免錢停太多天是主因

2019-02-23 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



最近往返大小金門，常有民眾反映水頭商港區的烈嶼停車場停車格位不足，有不少人因未停在規定區域而被開單，引發民怨。金門縣港務處今天邀請金門縣議長洪允典、議員洪成發、洪鴻斌、烈嶼鄉長洪若珊等單位進行現場會勘，發現主因是車輛停放過久，衍生滯留率高情形，會再調整烈嶼停車場證件核發規定。

水頭商港區的停車處共有兩處，一處是一般民眾停車區，每日收費30元；另一處是烈嶼通勤專區，不需收費，但需要烈嶼停車證才可以停車。原本烈嶼通勤專區，共計有144個停車格，供往返大、小金鄉親作為通勤使用，但近日因為鄰近附近在施工，以致車位減少，烈嶼鄉親抱怨連連。

金門縣水頭港務處長何佩舉表示，烈嶼停車場，民眾常常反映車位數不足，主要是停車證發的太多，經調查，目前核發有814張停車證，港務處巡查發現，停留3天以上的車輛有52輛，比例為36%，停留7天以上的車輛有18輛，比例有13%。原本考慮使用者付費，以價制量，但民代都反對。

何佩舉說，這些數據顯示，通勤專區內的車位數不足的主因，是因為車輛停放過久，很多都停留3天以上所導致，甚至還有人一停數月，進而衍生了滯留率高，流動率低之情形，導致車位一位難求狀況。

對此，議員洪成發表示，現在機車可以直接上船載運往返大小金門了，建議把機車停車格減少，或另尋他處，以增加停車格。洪允典建議烈嶼專區旁的臨時停車格，應該取消人行道部分，將其改建為雙向停車，以利有停車需要的民眾利用。