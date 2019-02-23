克服外銷魔咒 高雄大社區「爆漿蜜棗」賣到日本

2019-02-23 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



不耐久存是台灣優質水果爭取外銷最的大罩門，不過素有「爆漿蜜棗」稱譽的珍蜜11號蜜棗克服這項魔咒，高雄大社區農會近日就出了2批貨到日本，日後盼搶下更多的海外訂單。

國產蜜棗大又甜，每年農曆新春正值產季，向來是伴手禮的首選，不過產期正巧在新春之後的珍蜜11號，搭不上年節送禮的順風車，但飽滿多汁又耐久存的特性，反倒打開外銷市場，有貿易商即向高雄大社農會採購2批，進攻日本市場。

大社區農會總幹事陳宏誠表示，由高雄區農業改良場研發的「珍蜜11 號」，屬晚熟品種，農曆年後才進入盛產，約可採摘到農曆清明時節。這個品系果肉細嫩，皮薄多汁，有「爆漿蜜棗」美稱，相較於其他品種，更耐久存。前年，農會即曾運送部分到日本市場試水溫，今年更有貿易採購輸送日本，第2批貨2月22日已送交冰存檢疫，預訂2周後出口日本。

「珍蜜11號每公斤的拍價，可賣到200元」陳宏誠說，不只日本，不少貿易商也來看貨，準備銷到大陸廈門等地。