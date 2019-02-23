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屏東霧台櫻花季登場 遊客嘆：說好的盛開美景？

2019-02-23 19:49聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣霧台鄉滿山櫻花綻放的美景，是民眾期待的賞花盛事，但櫻花季上26日展開後過了近1個月，目前只開了約5成，樹形優美如傘、每年都是霧台櫻花季焦點的「櫻花王」也開不到一半，最近上山追花的遊客直呼很有失落感；鄉長杜正吉說，暖冬打亂花期，預定228連假前後進入櫻花滿開期，可安排白天霧台賞櫻，傍晚到大鵬灣賞台灣燈會

入冬後，霧台鄉從台24線38公里處到48公里阿禮部落，沿途約10公里，鮮紅、粉紅、粉白的花朵一路交錯，沿途長串的花海，一直是民眾賞花的熱門景點；杜姓村民在家中庭院種植1棵樹齡近60年的「櫻花王」，盛開時，花冠盛開如把張開的巨大粉紅傘，是霧台櫻花季最吸睛的亮點，8、9年前在網路暴紅，也成為霧台鄉的名樹，每年都吸引不少慕名而來的遊客。

霧台櫻往年約自1月下旬陸續綻放，約在農曆春節至元宵節盛成，櫻花季於展開近兩個月後，目前約開了5成，最近仍有不少等不及的民眾前往一睹為快，看到「櫻花王」大半仍含苞，失望而返，仍有人表示等盛開時還要再來；當地族人說，今年遇到暖冬，冬天氣候異常溫暖，「櫻花王」遲遲不開花，預估要等到月底會開滿，今年還不算最慢，前年一直等到3月初才盛開。

「不用急！」霧台鄉長杜正吉說，今年櫻花季展開後分3期陸續開花，受暖冬氣候影響，櫻花開滿花比去年慢，目前約開了5成，最近也接到不少詢問「櫻花王」何時盛開的電話；從花苞大小和數量觀察，預定下周就會大量盛開，228連假遊客預估達到遊客最高峰；部落族人也籲請遊客不要觸碰或搖晃櫻花樹，更不要擅自闖入部落居民住宅，以免影響到老人家的安寧或造成驚嚇；今年適逢台灣燈會在屏東，可安排白天賞櫻、夜晚賞燈行程，

暖冬打亂花期，屏東霧台櫻花季上月26日展開後，目前只開了約五成，樹形優美如傘、每...
暖冬打亂花期，屏東霧台櫻花季上月26日展開後，目前只開了約五成，樹形優美如傘、每年都是霧台櫻花季焦點的「櫻花王」也開不到一半，讓遊客大失所望。記者潘欣中／攝影
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屏東縣霧台鄉杜姓村民在家中庭院種植1棵樹齡近60年的「櫻花王」，盛開時，花冠盛開...
屏東縣霧台鄉杜姓村民在家中庭院種植1棵樹齡近60年的「櫻花王」，盛開時，花冠盛開如把張開的巨大粉紅傘，是霧台櫻花季最吸睛的亮點。圖／翻攝自櫻花王臉書
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櫻花季台灣燈會暖冬
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