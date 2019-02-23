港澳踩線團遊台灣燈會 顛覆屏東只有墾丁好玩印象

2019-02-23 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣燈會在屏東登場，交通部觀光局香港辦事處為推廣屏東十大遊程，邀港澳旅行同業踩線團來賞燈會遊屏東，在參觀結合「陸海空」方式呈現並傳達屏東在地及文化特色的燈會，並由在地觀光團體帶領實地體驗屏東十大遊程後，港澳業者表示，過去對屏東的印象就停留在墾丁，現在發現有太多好玩的地方了。

觀光局香港辦事處這次邀請的踩線團成員，都是港澳地區知名旅遊業者，包括永傑旅遊公司、康泰旅行社、專業旅運、捷旅假期等9家業者，在參加19日晚上的開燈儀式、觀賞intel無人機空中秀表演後，也走進各主題特色燈區，感受屏東在地印象及文化特色。

港澳業者表示，當地旅行業者普遍對屏東的印象就停留在墾丁，對燈會所在地的東港和其他鄉鎮較生疏，實地體驗屏東十大遊程，來到華僑市場品嚐在地美食小吃，對櫻花蝦珍珠鮮奶茶味道深刻；在東隆宮了解三年一科迎王平安祭典活動，對東港全鎮動員的虔誠信仰深受感動。

他說；遊程中還安排到車城鄉後灣社區，了解到早期居民利用古法製作黑豆腐，後來精鹽取得方便，這項傳統的煮鹽技藝幾乎快失傳，現在當地居民不僅將獨特的煮鹽技藝文化保存了下來，且發展成社區觀光特色，很有故事性；另在龍水社區農事體驗、社頂自然生態旅遊和鹿境梅花鹿生態園區導覽，對屏東有不一樣的看法，相信是很多港澳民眾喜愛的旅遊景點。