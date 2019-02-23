剩食變佳餚！中山大學助新住民翻轉經濟

2019-02-23 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學與台灣信徹蓮池功德會，今天在旗津舉辦「新住民創意盛食廚藝競賽」，廣邀新住民共襄盛舉。來自越南、泰國、馬來西亞及印尼等國的新住民，在1小時內運用阿福食物銀行提供的剩食，大展手藝，以南洋美食征服評審味蕾。中山大學表示，未來將成立「盛食廚房」，讓新住民女性以自身能力開店謀生，展現女力經濟，營收也能回饋社區與食物銀行。

高雄市有近5萬名新住民設籍，大多從事服務業、營造業或是餐飲服務工作，在勞動市場中相對弱勢。

「授人以魚不如授人以漁。」中山大學社會科學院長張其祿表示，中山大學結合在地社區，繼去年在旗津社會開創基地成立「社區冰箱」，今年更將以社會企業的經營模式，結合校內社會系長期深耕社區的能量和老屋空間，打造新住民養生盛食餐廳，透過新住民團隊的巧手，將丑（醜）果、即期食品變成美味佳餚。不僅減少剩食問題，更提供一處讓新住民發揮所長的空間。校方將不定期辦理工作坊，協助在地新住民傳授自身技藝，從根本解決問題。

中山政治經濟學系主任李予綱說，藉由這次計畫的推動，開創新的社會企業模式，除了協助弱勢社群創造就業機會，更希望透過「丑果盛食廚房」的營運，產生盈餘，讓廚房朝永續經營發展。

先前擔任新住民廚藝培力工作坊的新住民主廚丁玉蘭認為，在餐廳盛大開幕前，藉此活動找到優質團隊、設計菜單。「新住民創意盛食廚藝競賽」不但考驗學員在備料、出餐及服務方面的成果，也讓新住民團隊在餐廳正式開張前，有實戰演練的機會。透過良性競爭與評審建議，從中汲取經驗，各項技能更升級。