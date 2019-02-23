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響應世界母語日 高市舉辦「母語滿溫馨」親子野餐

2019-02-23 18:15聯合報 記者徐如宜╱即時報導

響應世界母語日，傳承本土語言與文化之美，高雄市教育局今天在凹子底森林公園旁，舉辦「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動。現場有「閩客原新」民俗歌謠、舞蹈與扯鈴技藝、手作體驗等，吸引許多民眾闔家參與。

「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，由茂林國小優美的魯凱族歌謠揭開序幕。曾榮獲國際扯鈴大賽冠軍五福國小表演民俗扯鈴技藝，美濃國小學生與新住民文創協會，分別帶來客家、越南傳統歌謠舞蹈等具族群特色精彩展演。

高雄市教育局長吳榕峯表示，母語的使用是家庭教育重要的一部分，孩童在生活化的社會情境中與照顧者緊密互動，透過自然情感的建立，可強化對於母語的學習與認同。家庭是人們最直接使用母語的場域，也是孩童語言社會化的主要地方。

現場規劃了「家庭野餐區」，讓親子大手牽小手一起參與，從活動中認識各族群語言之美，了解語言傳承的重要性，以及母語共學目的。也藉此將母語融入家庭生活中，深耕母語文化，營造母語學習環境，讓母語使用成為習慣。「靜態展示」包含高雄市本土教育成果發表，原住民資源中心、客家委員會、民權國小與新住民文創協會傳統技藝手作與體驗，內容多元豐富。

高雄市今天母語日親子野餐活動，內容匯集閩、客、原、新各族群特色，並有文化展演、傳統技藝攤位闖關體驗，吸引不少親子參加，活動中家長帶著孩子使用母語交談，大手牽小手共同闖關體驗，現場歡笑聲不斷，不但增進親子間感情及默契，也能從中認識各種族群文化。高雄市教育局藉此希望喚起新世代講臺灣母語的情懷，讓母語走進家庭，遍及各地。

「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，在凹子底森林公園旁舉行，。記...
「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，在凹子底森林公園旁舉行，。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局長吳榕峯(中)與光榮國小學生表演大鼓陣。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長吳榕峯(中)與光榮國小學生表演大鼓陣。記者徐如宜／攝影
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許多新住民參加活動，響應「世界母語日」。記者徐如宜／攝影
許多新住民參加活動，響應「世界母語日」。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局長吳榕峯表示，母語的使用是家庭教育重要的一部分。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長吳榕峯表示，母語的使用是家庭教育重要的一部分。記者徐如宜／攝影
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「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，在凹子底森林公園旁舉行。記者...
「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，在凹子底森林公園旁舉行。記者徐如宜／攝影
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親子野餐活動在茂林國小優美的魯凱族歌謠揭開序幕。記者徐如宜／攝影
親子野餐活動在茂林國小優美的魯凱族歌謠揭開序幕。記者徐如宜／攝影
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「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，在凹子底森林公園旁舉行，小朋...
「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，在凹子底森林公園旁舉行，小朋友開心野餐。記者徐如宜／攝影
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親子高雄市野餐
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