響應世界母語日 高市舉辦「母語滿溫馨」親子野餐

2019-02-23 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



響應世界母語日，傳承本土語言與文化之美，高雄市教育局今天在凹子底森林公園旁，舉辦「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動。現場有「閩客原新」民俗歌謠、舞蹈與扯鈴技藝、手作體驗等，吸引許多民眾闔家參與。

「聽雄好聽的聲-閩客原新‧母語滿溫馨」親子野餐活動，由茂林國小優美的魯凱族歌謠揭開序幕。曾榮獲國際扯鈴大賽冠軍五福國小表演民俗扯鈴技藝，美濃國小學生與新住民文創協會，分別帶來客家、越南傳統歌謠舞蹈等具族群特色精彩展演。

高雄市教育局長吳榕峯表示，母語的使用是家庭教育重要的一部分，孩童在生活化的社會情境中與照顧者緊密互動，透過自然情感的建立，可強化對於母語的學習與認同。家庭是人們最直接使用母語的場域，也是孩童語言社會化的主要地方。

現場規劃了「家庭野餐區」，讓親子大手牽小手一起參與，從活動中認識各族群語言之美，了解語言傳承的重要性，以及母語共學目的。也藉此將母語融入家庭生活中，深耕母語文化，營造母語學習環境，讓母語使用成為習慣。「靜態展示」包含高雄市本土教育成果發表，原住民資源中心、客家委員會、民權國小與新住民文創協會傳統技藝手作與體驗，內容多元豐富。