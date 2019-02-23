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台燈燈會逛到腿痠 藝術座椅太美遊客不敢坐

2019-02-23 18:14聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019台灣燈會大鵬灣主燈區，從試營運至昨天已突破300萬人入場，因燈區廣達38公頃，徒步逛完全區至少要3小時，逛到腿痠的遊客想找地方歇歇腳，發現座椅滿是人，得排隊等，堪稱燈區最搶手的設施；縣府表示，為讓民眾有足夠體力逛完燈會，特別將部分藝術燈飾設計成造型休閒椅，有遊客因椅子造型太有藝術美感，以為是展出燈飾不敢坐，讓人莞爾。

「燈飾不只純欣賞，造型藝術椅讓人坐著也能成為亮點！」屏東縣長潘孟安說，燈會場地幅員遼闊，完整逛完燈會至少需要3小時，為讓民眾能有地方休憩，特地在燈區各地設置許多造型藝術休閒椅，將屏東的人文、地理、文化結合藝術，打造出獨一無二的耀眼燈飾，更將燈飾融入日常，製作出不僅能觀賞且能供民眾休息、互動的多功能藝術造型休閒椅。

經巧思設計過的造型藝術休閒椅散落各燈區，「萬歲好讚」燈飾前的鑽石樣式座椅，時尚又浪漫，藝術燈區的「思想風起」燈飾，打造成藍皮列車造型並結合聲光效果，民眾坐在車廂能回憶奔馳鐵道上的老式列車；縣府希望讓民眾有地方充分休息，進而了解屏東、認識屏東，卻發現開場後有遊客不敢坐下去，因誤認是燈飾展品。

住高雄美濃的吳姓遊客說，主辦單位貼心設置許多休閒椅，兼顧美觀與實用性，印象深刻的是客家燈區的「月光夥房」與「圓圓滿滿」，重現傳統客家夥房經典建築，體驗客家居民平日在禾埕喝茶聊天的悠閒時光，湯圓則有全家齊心團圓的象徵，讓她重溫童年美好的客家記憶；帶著父母和妻兒賞燈的陳姓遊客說，逛累了想找椅子休息，不誇張，滿滿是人，求助服務人員才找到地方歇息。

屏東縣政府為讓民眾有足夠體力逛完燈會，特別將部分藝術燈飾設計成造型休閒椅。圖／縣...
屏東縣政府為讓民眾有足夠體力逛完燈會，特別將部分藝術燈飾設計成造型休閒椅。圖／縣府提供
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屏東縣政府為讓民眾有足夠體力逛完燈會，特別將部分藝術燈飾設計成造型休閒椅。記者潘...
屏東縣政府為讓民眾有足夠體力逛完燈會，特別將部分藝術燈飾設計成造型休閒椅。記者潘欣中／攝影
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