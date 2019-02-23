「包子爭霸戰」精彩了 韓國瑜盼市民成為「雙料包子」

2019-02-23 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局規畫下個月舉辦「2019打狗包子爭霸賽」，請來美食作家吳恩文出任評審長，後天的賽前記者會還有「包子舞」。 今天為這場比賽宣傳最力的是市長韓國瑜，在臉書、IG上的PO文都註記「有料的本土包子」，還把他力推的雙語教學和包子劃上等號，要市民一起讓英語成為高雄生活的一部分，「做一顆既本土化又有國際觀的雙料包子」。

高雄市觀光局預計後天（25日）舉辦「2019打狗包子爭霸賽」開賽記者會，請來高雄的吉祥物「高雄熊」秀一段「包子舞」，請來吳恩文當評審長並講解比賽規則，另有「包子女神」牟宸秝現場示範製作肉包，最後請大家試吃熱呼呼的「打狗包子」。

韓國瑜今天在臉書、IG貼文強調他「打造雙語城市」的第一步，從3月1 日起在高雄廣播電台與多家企業、高校合作製播大量英語節目，以「空中轟炸」的方式，讓大家打開收音機，隨時隨地可以學上兩句。

韓國瑜在貼文最後這樣寫： 「邀請大家一起讓英語成為高雄生活的一部分，做一顆既本土化又有國際觀的雙料包子。」文後標註則有「FM943」、「打造雙語城市」、「有料的本土包子」、「包子土包子都好」。